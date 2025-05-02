社子島遶境明登場！士林警設拖吊線待命：勿違停影響交通

▲北市社子島遶境明（3）日登場，士林警分局交通管制啟動。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

為配合「松山慈惠堂社子島遶境祈福活動」，北市士林警分局提醒民眾，明（3）下午1時至晚間8時，在社子島地區實施多項交通管制措施。警方呼籲用路人提前改道，活動期間避免進入相關路段，以免受阻。

本次遶境路線將自延平北路六段洲美橋下迴轉，進入延平北路七、八、九段，並於傍晚5時30分在社子島島頭公園舉辦祈福法會。為確保活動順利進行，警方將依現場交通狀況實施交通管制，除當地居民外，禁止其他車輛進入活動區域。

▼社子島遶境活動期間的交通管制。（圖／記者黃宥寧翻攝）

交通管制重點如下：

延平北路7段與46巷口：禁止汽車進入，請改由基隆河防汛道路進入社子島。

延平北路7段與27巷口：禁止汽車進入，改行淡水河防汛道路。

延平北路7段與洲美橋口：禁止大型車輛進入，改行淡水河側防汛道路。

延平北路9段195巷底交岔口：防汛道路管制，改行195巷進入。

延平北路9段206巷底交岔口：防汛道路管制，改行206巷進入。

社子大橋往北匝道：汽車禁止往島頭公園方向，改行其他防汛道路。

活動當天管制範圍內之公車候車處也將暫停服務，民眾如需查詢改道路線，可至台北市公共運輸處官網（http://www.pto.gov.taipei/）查詢最新資訊。

士林警分局表示，活動期間將加派人力強化交通引導與秩序維護，呼籲市民切勿違規停車，以免遭拖吊；並請用路人收聽警廣路況播報，配合現場員警與義交指揮，共同維護交通安全。