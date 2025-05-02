彰化火車站MOOVO自行車全部「故障待檢修」　竟是民眾惡搞

▲彰化車站MOOVO自行車遭惡作劇顯示「故障待檢修」全停擺。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

近日有民眾反映，彰化火車站外60台左右的MOOVO公共自行車，竟然全數顯示「故障待檢修」，導致民眾無車可借，運點公司查證發現，竟是民眾惡作劇，故意把所有車的「維修拉條」拉上，導使系統誤判故障，已派調度員前往將拉條復原，並呼籲民眾愛惜公共資源，勿惡意破壞影響他人權益。

▲彰化車站MOOVO自行車遭惡作劇顯示「故障待檢修」全停擺。（圖／民眾提供）

昨(1日)勞動節當天，許多民眾到彰化車站準備借用MOOVO公共自行車時，發現站內車輛全數顯示「故障待檢修」，完全無法使用。有民眾致電客服，起初被誤認為是「萬聖節惡作劇」，後經營運商派員到場勘查，才確認是有人故意拉動車輛的維修拉條，使系統誤判為故障。

運點公司隨即派調度人員到場復原拉條，並以三角錐及連桿區隔真正待修的車輛，避免民眾誤借。此外，客服也主動聯繫反映問題的民眾說明情況，並於臉書貼文留言澄清，強調並非系統故障，而是人為破壞所致。

▲彰化車站MOOVO自行車遭惡作劇顯示「故障待檢修」全停擺。（圖／民眾提供）

運點公司指出，彰化車站是全縣公共自行車使用量最高的站點，尖峰時段每小時借車量可達400次以上。為避免類似情況影響民眾權益，未來將強化車輛調度，確保站點車輛供應充足，於上下班尖峰時段增加調度作業。

運點公司稍早也已於該篇貼文下留言澄清。另針對少數待維修車輛，運點公司強調，已以三角錐及連桿區隔，避免其他民眾誤借，並透過後端系統即時監控站點車輛狀況，以維持站點供車穩定性，避免民眾遇到「一車難求」的情形。

▲彰化車站MOOVO自行車一車難求。（圖／民眾提供）