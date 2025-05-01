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快訊／王大陸情侶動用人脈查個資　小開好友、四海幫堂主交保

▲▼ 王大陸。（圖／翻攝自Instagram／taluwang、qnch_）

▲王大陸涉嫌替女友闕沐軒，找四海幫堂主查個資遭起訴。（圖／翻攝自Instagram／taluwang、qnch_）

記者黃哲民、柯沛辰／新北報導

藝人王大陸涉嫌砸百萬找「閃兵集團」陳姓首腦，造假醫療證明「閃兵」，卻因懷疑對方收錢擺爛，透過好友車商小開游翔閔人脈，找警方查個資。之後，王的直播主女友闕沐軒也遇上投資詐騙，透過四海幫海鷹堂堂主陳子俊偷查個資。案件曝光後，游、陳遭羈押，如今檢方1日偵結起訴，法官認為2人已無羈押必要，分別裁定2人以200萬、100萬元交保，雙雙限制出境出海、限制住居。

新北地院表示，法官訊問後認為游、陳2人涉犯個人資料保護法第41條第1項等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有事實足認為有逃亡、勾串共犯及證人之虞。但考量被告二人涉案情節與比例原則，認尚無羈押之必要，因此諭知游以200萬元交保、陳以100萬元交保，均限制出境、出海及限制住居。

新北檢1日偵結，依偽造文書、公務員洩密及個資法等罪起訴王、陳、游、陳、劉及另名陳姓男子等6人。回顧案情，王大陸不知陳姓首腦落網，認為對方收了鉅款卻搞失聯，尋求好友游翔閔協助，而游也在今年2月13日連絡上與他交情好、時任北市刑大偵查隊代理隊長劉居榮，請對方登入警用系統查陳男個資。

檢警偵辦後，又追出案外案，發現王的女友闕沐軒在直播時遭潘姓男子詐騙400多萬元，但潘僅入監服刑，未賠償損失，因此在王大陸幫助下又找上游，詢問是否有管道可以找到潘的家人要討債。為此，游又委託四海幫堂主陳男，透過另名陳姓男子「買個資」，最終以1500元代價購入潘男家人的個資，由游回報給情侶倆。

檢方表示，闕女矢口否認犯行，辯稱僅是被動接收個資，並無真摯反省之意，態度非佳；游男與眾多警界高層交情匪淺，亦與四海幫海鷹堂堂主交好，將名人與黑白兩道相互串連，只要自己或友人有需求，即稱找警方、黑道處理，僅對自身犯行認罪，對於共犯涉案部分前後所述大相逕庭，難認犯後態度良好。

另審酌劉男為偵三隊代理隊長，卻任意將民眾資料洩漏給他人，偵查中雖辯稱為誤傳，然事後卻傳訊給游請他在其長官面前多家讚揚，豈有可能未發覺傳送個資畫面之理。因此依偽造文書、公務員洩密及個資法等罪起訴6人。

此外，王大陸閃兵涉偽造文書部分仍在偵辦中，王、游、陳姓堂主教唆人打傷司機涉傷害罪部分不起訴。

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