關稅戰將滿月　陸出口商部分恢復對美出貨：關稅由對方承擔

▲大陸貿易商。（圖／翻攝新華社）

記者陳冠宇／綜合報導

美國總統川普宣佈對大陸加徵對等關稅即將滿月之際，大陸文具出口商已經部分恢復對美國的出貨，關稅則由美國客戶承擔，原因是美國客戶的國內庫存不夠了，或是暫時難找到替代供應商。

據央視指出，大陸是全球最大的文具出口國之一‌，約佔全球辦公文具用品出口總額的30％‌。

《每日經濟新聞》報導，一家大陸文具出口龍頭企業內部人士指出，目前公司的確有部分對美訂單正常出貨，但並不是所有訂單都在出貨。

上述人士稱，「據我們的業務員反映，可能是美國客戶國內的庫存不夠了，所以要求我們正常出貨。比如一個大訂單，美國客戶會要求7萬美元、10萬美元這樣先出貨，先保證其正常經營。」

這位人士補充，「關稅實際還是由（美國）客戶承擔，他們拿到國內之後，會對產品的零售價進行調整。」。

據該人士分析，美國客戶此舉或與其在美國當地難尋替代供應商有一定關聯。「我們在美國市場還是佔據了一定市場份額，而且我們也是屬於單項冠軍，美國客戶想要去找一個能夠替代我們的供應商，暫時是有點難的。」

▲第137屆廣交會第二期日前舉行。（圖／翻攝新華社）

關稅戰滿月在即，其他大陸出口企業也收到恢復供貨通知，報導形容，「貿易壁壘開始出現裂縫」。

報導稱，有大陸的沃爾瑪供應商在廣交會期間反映，目前企業正在向沃爾瑪供貨。另有多家供應商反映，接到了沃爾瑪恢復出貨的通知，關稅成本將由美國客戶承擔。

此外，還有企業指出，目前對美國連鎖建材超市的出貨，相關關稅成本也由客戶承擔。