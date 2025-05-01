士林分署啟動五打七安　揭詐團套路「1天爆571案3.8億」驚人數據

▲行政執行署繆署長(中)、洗防辦蘇執行秘書(左二)、士林分署吳分署長(右三)等長官、康寧大學師生及士林分署同仁共同進行防制洗錢及打詐宣導活動 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

為提升青年對洗錢與詐騙的防範意識，士林分署與洗防辦日前在分署舉辦宣導講座，邀請康寧大學約50名師生與同仁共70人參與。據「打詐儀表板」統計，僅4月29日全台即發生571件詐騙案，損失逾3.8億元，平均每分鐘近4人受害，顯示詐騙猖獗。講座透過實例與法制教育，強化青年風險辨識與自我保護能力，現場互動熱烈。

活動開場，由行政執行署署長繆卓然、士林分署分署長吳廣莉，以及洗錢防制辦公室執行秘書蘇佩鈺親自出席致詞，3位重量級貴賓從政策、執行與實務面，細說當前詐騙與洗錢犯罪新趨勢。

繆卓然署長直言，網路與虛擬資產雖拓展交易自由與便利，卻也成為詐騙集團眼中的「洗錢新寵」。他提醒青年學子，「從打工族變成共犯，往往只是一念之差」，呼籲務必培養法律素養與風險意識，以法律為盾、智慧為盔，在數位時代保護自己。

吳廣莉分署長則強調，科技的便利性與詐騙手法的精密度同步升級，許多詐騙早已潛藏在日常操作中，「科技讓我們滑手機繳費、購物，但也讓詐騙集團滑進你的帳戶。」她期盼透過本次宣導，不僅傳授法律知識，更協助青年建立價值判斷，認清「快速致富」背後的風險本質。

蘇佩鈺執行秘書則以數據震撼現場，據洗防辦最新「打詐儀表板」統計，僅在4月29日，全台即通報571件詐騙案，單日損失金額高達3.8億元，平均每分鐘近4人受害、每小時被騙走超過1600萬元。她提醒學生：「詐騙不挑年齡，只挑你哪天鬆懈。」並鼓勵大家將防詐知識帶回家，向家人、朋友擴散警覺意識，共同守住財產，也守住信任。

▲行政執行署繆署長(中)、蘇執行秘書(右二)、士林分署吳分署長(左二)、士檢羅主任檢察官(左一)、康寧大學黨教官(右一)等長官攜手舉辦防制洗錢及打詐宣導活動 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

課程內容同樣精彩實用，首先由有「虛擬幣王子」之稱的士檢羅韋淵主任檢察官揭開序幕，深入剖析虛擬資產的光明與陰影，讓學生理解其金融應用與犯罪風險並存的本質；接著，洗防辦諮議劉芯羽從實務角度解析洗錢與詐欺的常見手法，並提出具體預防對策；壓軸講座由士林分署黃國書主任行政執行官主講，傳授辨識行政執行公文書真偽的方法，並分享虛擬貨幣執行的最新實務經驗。

活動尾聲，士林分署特別設計「仿真拍賣」互動環節，讓學生在模擬競標中學習查驗程序與法律流程，寓教於樂、反應熱烈。許多學生表示，透過此次活動不僅對詐騙與洗錢有更清晰的認識，也強化了自我防護與風險辨識能力。

士林分署表示，未來將持續深入校園、社區、街頭等場域推動反詐教育，結合社會各界力量，共同打造一個更安全、誠信的社會環境。