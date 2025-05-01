公務員爆還沒收到3%調薪　政院：待遇調整複雜會陸續發放

▲行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

軍公教人員待遇去年調整4%、今年再調升3%，創下自1999年以來首度連2年調薪紀錄，行政院長卓榮泰日前在立法院備詢時說5月就會發，但今5月1日傳出，有部分公務員發現薪水未調動。對此，行政院發言人李慧芝說，因待遇調整較複雜，不只加薪，包括加班費、退撫基金甚至離退職、單位調動等，整體都要重新計算；她強調，會在5月時陸續入帳，包括1到4月沒有調整的部分也會在5月陸續入帳。

1999年至今軍公教8次調薪，每次調幅在3%、4％左右；其中，2012到2017長達6年凍漲，2024年調升4%。而「軍公教員工待遇審議委員會」去年綜合評估台灣經濟成長率、平均國民所得、消費者物價指數及民間企業薪資水準與政府財政狀況等因素後，拍板再調升3％，創連續2年軍公教調薪紀錄。

今年度軍公教員工待遇調整項目，包含「薪俸額」、「專業加給／教師學術研究加給」及「主管職務加給」，均調足3％，適用對象包括現役軍人、各機關公務人員、雇員及技工工友（含駕駛）等約聘僱人員，以及各級公立學校教職員工，政務人員也在調薪之列，影響人數約73萬人。

李慧芝說，軍公教加薪的部分各界都非常期待，在總統公布114年度的總預算案後，日前行政院人事總處也已經把相關的待遇調整發佈給各主管機關，不只軍公教，還包括約聘雇、工友等，都在這波調整中。

李慧芝提到，軍公教待遇調整比較複雜，不只是加薪而已，包括加班費、退撫基金等都要重新計算，甚至離退職、單位調動等，整體都要重新計算，加上各地方政府各機關作業程序有所不同，都會在5月時陸續入帳，包括1到4月沒有調整的部分也會在5月陸續入帳。