小吃部「蛇蠍美人」　前後任男友被賣還幫算錢

▲小吃部樣貌。示意圖非本文事發店家。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者葉國吏／綜合報導

一名在小吃部工作的40歲張姓女子，因面貌和身材姣好，先後交往兩名黑幫酒客，並巧妙地利用他們的關係進行詐騙活動。她先是利用竹聯幫青堂李姓幫眾對她的好感，要求李男代為處理她與劉姓男友的金錢糾紛，不讓劉男知情。李男為討張女歡心，恐嚇劉男，最終以210萬元達成和解。

張女得逞後，轉而與李男交往，並融入李男的詐騙集團。該集團主要在中、南部進行靈骨塔詐騙，誘使被害人購買假塔位，甚至要求房屋抵押貸款投入空頭地下融資公司。詐團的不法獲利至少逾1400萬元，受害者不乏房屋被法拍的慘痛案例。

隨著詐團活動擴展至北部，張女結識其他黑幫並覬覦詐團所得，企圖聯合新認識的黑幫侵吞款項。李男不捨得張女離開，將她拘禁在雲林。張女向劉姓前男友求救，劉男不知情下報警求援。詐團內鬨後，張女自行脫困。

經過5個多月的追查，刑事警察局等多地警方展開行動，於2024年11月逮捕李男、張女共11名成員，並查扣相關贓證物。全案依涉嫌組織犯罪防制條例、恐嚇取財、妨害自由及詐欺等罪嫌移送雲林地檢署偵辦。檢方偵結後起訴李嫌等7人，目前6人交保，警方仍在擴大追查其他被害人部分。