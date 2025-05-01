　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

小吃部「蛇蠍美人」　前後任男友被賣還幫算錢

▲桃園市中壢警分局8日凌晨在轄區中山東路某家小吃店查出詹姓負責人偷偷營業，警方在現場詢問男客與女陪侍。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲小吃部樣貌。示意圖非本文事發店家。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者葉國吏／綜合報導　

一名在小吃部工作的40歲張姓女子，因面貌和身材姣好，先後交往兩名黑幫酒客，並巧妙地利用他們的關係進行詐騙活動。她先是利用竹聯幫青堂李姓幫眾對她的好感，要求李男代為處理她與劉姓男友的金錢糾紛，不讓劉男知情。李男為討張女歡心，恐嚇劉男，最終以210萬元達成和解。

張女得逞後，轉而與李男交往，並融入李男的詐騙集團。該集團主要在中、南部進行靈骨塔詐騙，誘使被害人購買假塔位，甚至要求房屋抵押貸款投入空頭地下融資公司。詐團的不法獲利至少逾1400萬元，受害者不乏房屋被法拍的慘痛案例。

隨著詐團活動擴展至北部，張女結識其他黑幫並覬覦詐團所得，企圖聯合新認識的黑幫侵吞款項。李男不捨得張女離開，將她拘禁在雲林。張女向劉姓前男友求救，劉男不知情下報警求援。詐團內鬨後，張女自行脫困。

經過5個多月的追查，刑事警察局等多地警方展開行動，於2024年11月逮捕李男、張女共11名成員，並查扣相關贓證物。全案依涉嫌組織犯罪防制條例、恐嚇取財、妨害自由及詐欺等罪嫌移送雲林地檢署偵辦。檢方偵結後起訴李嫌等7人，目前6人交保，警方仍在擴大追查其他被害人部分。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
572 3 8863 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
南韓代理總統傳今日下午請辭　下一步盤算曝光
胡瓜罕合體張清芳！　驚爆去她家打麻將損失「紫色賓士」
8+9尪酒駕讓大姑以死相逼　公婆賣房救：別回來了！媳吐驚人現
美中貿易戰疑釋降溫訊號　川普：會與習近平對話
貴婦奈奈機場只說一句話！　被嫌太重尬笑畫面曝
快訊／黃仁勳喊話川普「改變AI晶片出口規則」：中國已逼近
今天變天！　週日首波梅雨鋒面來襲「雨區擴大」
快訊／貴婦奈奈抵達北檢　涉吸金潛逃7年今早歸案

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

小吃部「蛇蠍美人」　前後任男友被賣還幫算錢

17歲少女「求職被騙」背債　淫媒逼下海1天接4客

貴婦奈奈機場只說一句話！　被嫌太重尬笑畫面曝

快訊／貴婦奈奈抵達北檢　涉吸金潛逃7年今早歸案

快訊／貴婦奈奈「歸案上銬」畫面曝光！　調查員驚嘆1事她尬笑

竹北夜飄臭味！　來源曝光

快訊／貴婦奈奈今晨抵台！　潛逃7年「穿黑衣戴眼鏡」歸案

貴婦奈奈「詐欺潛逃7年」今晨返台歸案　前男友無回台計畫

精神醫師證「剴剴」長期多重受虐　眼神空洞憂傷絕非單一事件

快訊／新竹縣新豐掩埋場起火！「塑膠味」煙霧擴散2區域

苗栗狂風驟雨！側風一吹...騎士摔車、透天厝鐵皮空中飛險砸人

【珠珠寶貝不甘心】李珠珢見球隊比賽輸了　1分之差腿軟跪地超難過

【非靜止畫面】飼主顧滑手機忘丟玩具　汪定格苦等眼神超哀怨

【新型詐騙】朋友傳比賽網址求幫投票...千萬別登入！

李多慧表演前「衣服沒了」超迅速危機處理被讚爆

【泰格與雪兒】母胎單身

Makiyo重提「醉毆運將風波」　挨轟滾回日本：像被社會判死刑

阮經天澄清「天嫂」身份　無奈：不要再寫私事

Makiyo爆 「紅了不認人」　楊丞琳駁：惡意造謠

【內部竟達700度高溫】消防員全裝體驗法國燃燒櫃…

小吃部「蛇蠍美人」　前後任男友被賣還幫算錢

17歲少女「求職被騙」背債　淫媒逼下海1天接4客

貴婦奈奈機場只說一句話！　被嫌太重尬笑畫面曝

快訊／貴婦奈奈抵達北檢　涉吸金潛逃7年今早歸案

快訊／貴婦奈奈「歸案上銬」畫面曝光！　調查員驚嘆1事她尬笑

竹北夜飄臭味！　來源曝光

快訊／貴婦奈奈今晨抵台！　潛逃7年「穿黑衣戴眼鏡」歸案

貴婦奈奈「詐欺潛逃7年」今晨返台歸案　前男友無回台計畫

精神醫師證「剴剴」長期多重受虐　眼神空洞憂傷絕非單一事件

快訊／新竹縣新豐掩埋場起火！「塑膠味」煙霧擴散2區域

番茄、馬鈴薯都在內！「10款食物」別放冰箱容易壞

南韓代理總統傳1日下午將請辭　料隔日宣布參選總統

台美談判釐清「川普要什麼」　華府學者：應大膽降關稅、買武器

胡瓜罕合體張清芳！驚爆去她家打麻將…發生「紫色賓士被偷」事件

小吃部「蛇蠍美人」　前後任男友被賣還幫算錢

17歲少女「求職被騙」背債　淫媒逼下海1天接4客

美中貿易戰疑釋降溫訊號　川普：會與習近平對話

路透：中國已訂出免徵125%關稅美國商品清單　悄悄通知美企

「嚴重拖延症」星座Top 3 ！第一名心態已躺平　只想要逃避現實

貴婦奈奈機場只說一句話！　被嫌太重尬笑畫面曝

【泰格與雪兒】洗澡花絮

社會熱門新聞

Makiyo爆司機沒昏迷還出國　運將妻怒提告

直播主之亂2.0！他嗆拿槍互開輸贏挨告恐嚇

廚師才辦好殘障補助遇死劫　妻遭猛撞「雙腿截肢」搶命

性侵13歲少女致懷孕生女　等她長到11歲又淫辱3年

快訊／貴婦奈奈「歸案上銬」畫面曝　調查員驚嘆1事她尬笑

快訊／「剴剴案」惡保母劉彩萱認罪了

台中3死人倫悲劇　孝子離職照顧父母2個月傳憾事

5車手黑吃黑遭擄私刑凌虐　強逼集體SM「趴地吞精」

公司當砲房！已婚老闆狂激戰女員工

貴婦奈奈機場只說一句話！　被嫌太重尬笑畫面曝

強押私刑活活打死丟包奇美醫院　3煞賠償獲減刑

快訊／貴婦奈奈今晨抵台！　潛逃7年「穿黑衣戴眼鏡」歸案

專家鑑定：剴剴全身42處虐傷

「橋聳雲天」變「猛鬼牽魂」　將延伸防護網

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

Makiyo爆司機沒昏迷還出國　運將妻怒提告

直播主之亂2.0！他嗆拿槍互開輸贏挨告恐嚇

即／黃仁勳喊話川普：改變AI晶片出口規則

廚師才辦好殘障補助遇死劫　妻遭猛撞「雙腿截肢」搶命

全台最大百貨商場D-ONE立柱　拚明年底1期開幕

40桌變5桌、來客僅剩3成　南屯婚宴會館掀退場潮

性侵13歲少女致懷孕生女　等她長到11歲又淫辱3年

快訊／貴婦奈奈「歸案上銬」畫面曝　調查員驚嘆1事她尬笑

獨／第一槍！官股銀行出手　東京分行6月起停辦人民幣、港幣

浩鼎股價血崩　謝金河：10年一覺生技夢

罷團路權遭拒　拱天宮：廟口不允許

鋼鐵大王被撕票　嫌犯：郭從願兒子是主謀

快訊／「剴剴案」惡保母劉彩萱認罪了

台中3死人倫悲劇　孝子離職照顧父母2個月傳憾事

5車手黑吃黑遭擄私刑凌虐　強逼集體SM「趴地吞精」

更多

最夯影音

更多

苗栗狂風驟雨！側風一吹...騎士摔車、透天厝鐵皮空中飛險砸人

【珠珠寶貝不甘心】李珠珢見球隊比賽輸了　1分之差腿軟跪地超難過

【非靜止畫面】飼主顧滑手機忘丟玩具　汪定格苦等眼神超哀怨

【新型詐騙】朋友傳比賽網址求幫投票...千萬別登入！

李多慧表演前「衣服沒了」超迅速危機處理被讚爆

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面