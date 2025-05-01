　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

教育部退出嘉義市民族國小都更計畫　嘉義市公辦都更持續推動

▲▼ 教育部不參與民族國小都更二期 黃敏惠市長：剔除教育部土地持續推動 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 教育部不參與民族國小都更二期 黃敏惠市長：剔除教育部土地持續推動。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

教育部不參與民族國小都更二期 黃敏惠市長：剔除教育部土地持續推動嘉義市長黃敏惠29日在市議會施政報告中指出，民族國小公辦都更一期已於113年8月1日正式動工，預計117年完工。至於都更二期部分，面積9,837平方公尺，市府與各公有地主多次協商，但教育部以「分期開發造成權益受損」為由拒絕參與，市府深表遺憾，決定剔除教育部持有的3,955平方公尺土地後，持續推動後續公辦都更招商作業。

黃敏惠市長表示，民族國小公辦都更與建國二村市地重劃工程，堪稱推動嘉義市東區大發展的兩大重要引擎。建國二村市地重劃工程預計在114年5月完成並辦理土地分配，而民族國小公辦都更一期更是中彰投雲嘉地區首件公辦都市更新案，不僅吸引周邊地區知名建設公司整合土地危老重建，也帶動國有財產署地上權開發，對嘉義市未來整體發展具有重大影響。

▲▼ 教育部不參與民族國小都更二期 黃敏惠市長：剔除教育部土地持續推動 。（圖／嘉義市政府提供）

針對分期開發的原因，黃敏惠市長特別補充說明，市府完成民族國小西側佔用戶拆除後，積極向內政部爭取經費辦理公辦都更，109年當時因為營建成本上升、開發規模過大與吳鳳游泳池遷建等因素，改為整體規劃，分期招商。期間多次與公地主(含教育部)召開協商會議，充分溝通，並提報中央內政部都市更新推動小組討論，才經中央同意調整為分期招商。過程中教育部均有參與並無表達異議。如今教育部以「分期開發造成權益受損」為由拒絕參與，既不符都市更新條例精神，也無視過去同意程序，令人感到遺憾。黃敏惠市長強調，「嘉義市不缺計畫，缺的是中央的支持與鼓勵」，嘉義市的建設絕對不能停滯，只能剔除教育部土地，以市有土地與國有財產署之土地為範圍，重新啟動二期公辦都更招商。

▲▼ 教育部不參與民族國小都更二期 黃敏惠市長：剔除教育部土地持續推動 。（圖／嘉義市政府提供）

都市發展處許懷群處長進一步說明，剔除教育部土地後，民族國小都更二期範圍約為5,882平方公尺，大於一期的4,494平方公尺。該基地位於民族路與吳鳳北路口，鄰近文化路夜市及IN89豪華影城，地段優越。市府已取得國有財產署的同意書，將優先利用市有及國有財產署土地，重新啟動先期規劃與招商作業，預計於明年中辦理招商。至於教育部持有的裡地部分，因未臨建築線，未來規劃及利用方式仍需另行與市府協商。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
566 3 6123 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
以色列國家緊急狀態！向多國求援
獨／中信金豪發「勞動節大禮包」　集團萬名員工嗨領7天有薪假
快訊／花蓮死亡車禍！2人宣告不治　最小僅16歲
快訊／5億高中生墜樓亡　夏男被控殺人2度不起訴
快訊／勇士G5被打爆落敗！　末節衝突1人被趕出場
國1翻車！暖心聯結車蛇行保護　才離開紅斑馬遭撞凹
綜所稅申報起跑！　首批退稅3情境一文看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

黃敏惠施政報告強調「嘉義市不缺計畫」 喊話中央給予支持鼓勵

嘉義市地方型SBIR計畫百萬補助！　助地方產業升級轉型

南投節能治理與推廣計畫　減碳相當中興新村綠樹一年吸附量

嘉義市學生藝術才華爆發 大同國小黑光劇、志航國小布袋戲獲特優

5月報稅季　屏東警用短影片籲不要中詐騙流彈

屏東警3天取締「闖紅燈」專案　開出1668件告發單

教育部退出嘉義市民族國小都更計畫　嘉義市公辦都更持續推動

立委游顥推南投防災教育　邀日本陸前高田市長率團來台參加論壇

暨大藝文季系列活動起跑　開幕展賽德克新舊世代藝術家畫作驚豔

黃雅玲接任台南文化局長拚文化治理4.0　讓傳統扎根創新飛翔

【珠珠寶貝不甘心】李珠珢見球隊比賽輸了　1分之差腿軟跪地超難過

苗栗狂風驟雨！側風一吹...騎士摔車、透天厝鐵皮空中飛險砸人

【非靜止畫面】飼主顧滑手機忘丟玩具　汪定格苦等眼神超哀怨

【新型詐騙】朋友傳比賽網址求幫投票...千萬別登入！

李多慧表演前「衣服沒了」超迅速危機處理被讚爆

【泰格與雪兒】母胎單身

阮經天澄清「天嫂」身份　無奈：不要再寫私事

Makiyo重提「醉毆運將風波」　挨轟滾回日本：像被社會判死刑

【內部竟達700度高溫】消防員全裝體驗法國燃燒櫃…

Makiyo爆 「紅了不認人」　楊丞琳駁：惡意造謠

黃敏惠施政報告強調「嘉義市不缺計畫」 喊話中央給予支持鼓勵

嘉義市地方型SBIR計畫百萬補助！　助地方產業升級轉型

南投節能治理與推廣計畫　減碳相當中興新村綠樹一年吸附量

嘉義市學生藝術才華爆發 大同國小黑光劇、志航國小布袋戲獲特優

5月報稅季　屏東警用短影片籲不要中詐騙流彈

屏東警3天取締「闖紅燈」專案　開出1668件告發單

教育部退出嘉義市民族國小都更計畫　嘉義市公辦都更持續推動

立委游顥推南投防災教育　邀日本陸前高田市長率團來台參加論壇

暨大藝文季系列活動起跑　開幕展賽德克新舊世代藝術家畫作驚豔

黃雅玲接任台南文化局長拚文化治理4.0　讓傳統扎根創新飛翔

黃敏惠施政報告強調「嘉義市不缺計畫」 喊話中央給予支持鼓勵

發現老公遺囑！人妻心寒「沒我」：連大姑女兒都有　網教1招保權利

嘉義市地方型SBIR計畫百萬補助！　助地方產業升級轉型

隔壁日本放超爽！他喊台灣「連假少到哭」眾人有感：補班更煩

正妹碧潭散心被三寶爸搭訕！竟載到土地公廟前...打耳光性侵她

南投節能治理與推廣計畫　減碳相當中興新村綠樹一年吸附量

嘉義市學生藝術才華爆發 大同國小黑光劇、志航國小布袋戲獲特優

貴婦奈奈潛逃7年　律師曝「回台灣1關鍵」：低估了通緝的威力

5月報稅季　屏東警用短影片籲不要中詐騙流彈

屏東警3天取締「闖紅燈」專案　開出1668件告發單

【差點被肘擊】李珠珢靈活閃開，急奔進雅英懷裡XD

地方熱門新聞

罷團路權遭拒　拱天宮：廟口不允許

罷團申請路權遭拒　青鳥轟公所打壓

南投家扶提醒上網前保護兒少個資避免網路犯罪受害

捷運桃園長庚線啟動　市府16公里全線踏勘

覺行弘法協會關懷黑戶寶寶盼為社會雪中送炭

佯裝買金飾突搶走43萬金項鍊！新營警逮匪起出毒品贓款

嘉義縣遭棄傷殘犬「小美」獲得新生機會

台日雙鐵限時優惠　兌換黑部峽谷鐵道來回車票

嘉義縣16家旅宿合作推出賞螢特惠

嘉市府呼籲違停勿肇責

4歲男童左手遭餐廳大門「轉軸」夾住　消防擊碎玻璃門救援

新北50億擴建917公里自行車道

減輕稅務壓力　符4大類之一享長照特別扣除額

南投縣青銀共創新世代講座5／9登場開放報名

更多熱門

相關新聞

嘉市府呼籲違停勿肇責

嘉市府呼籲違停勿肇責

嘉義市4月份接連發生3件重大交通事故，首案發生在忠孝路上因大貨車違規停車於忠孝路機慢車道上，導致後方機車閃避不及追撞之交通死亡事故；第二案為微型電動二輪車於玉山路巷內碰撞高齡行人，導致行人死亡事故及第三案於大雅路上，一位行人於夜間身著深色衣褲，違規闖紅燈且未行走行穿線上遭車輛碰撞事故，經送醫後不治。

路口感應式燈源　嘉市議員呼籲儘速廣設

路口感應式燈源　嘉市議員呼籲儘速廣設

嘉義市民臨終前感恩長照　交代家人捐贈交通專車

嘉義市民臨終前感恩長照　交代家人捐贈交通專車

久美國小獲教育部閱讀磐石學校暨國小組特色亮點方案

久美國小獲教育部閱讀磐石學校暨國小組特色亮點方案

嘉榮攜手玉山扶輪社區義診　提升民眾健康意識

嘉榮攜手玉山扶輪社區義診　提升民眾健康意識

關鍵字：

教育部都更計畫嘉義市黃敏惠市長都市發展

讀者迴響

熱門新聞

Makiyo爆司機沒昏迷還出國　運將妻怒提告

直播主之亂2.0！他嗆拿槍互開輸贏挨告恐嚇

快訊／貴婦奈奈「歸案上銬」畫面曝　調查員驚嘆1事她尬笑

罷團路權遭拒　拱天宮：廟口不允許

全台最大百貨商場D-ONE立柱　拚明年底1期開幕

性侵13歲少女致懷孕生女　等她長到11歲又淫辱3年

即／黃仁勳喊話川普：改變AI晶片出口規則

貴婦奈奈機場只說一句話！　被嫌太重尬笑畫面曝

40桌變5桌、來客僅剩3成　南屯婚宴會館掀退場潮

浩鼎股價血崩　謝金河：10年一覺生技夢

快訊／「剴剴案」惡保母劉彩萱認罪了

詹姆士遭控欠債2600萬！「創業沒出一毛錢」卻當大股東

獨／第一槍！官股銀行出手　東京分行6月起停辦人民幣、港幣

貴婦奈奈「歸案造型」有貓膩　女律師：不要跟我說看不出來

廚師才辦好殘障補助遇死劫　妻遭猛撞「雙腿截肢」搶命

更多

最夯影音

更多

【珠珠寶貝不甘心】李珠珢見球隊比賽輸了　1分之差腿軟跪地超難過

苗栗狂風驟雨！側風一吹...騎士摔車、透天厝鐵皮空中飛險砸人

【非靜止畫面】飼主顧滑手機忘丟玩具　汪定格苦等眼神超哀怨

【新型詐騙】朋友傳比賽網址求幫投票...千萬別登入！

李多慧表演前「衣服沒了」超迅速危機處理被讚爆

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面