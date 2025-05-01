暨大藝文季系列活動起跑　開幕展賽德克新舊世代藝術家畫作驚豔

▲2025暨大藝文季以「彩虹橋、脆弱的記憶與想像」為核心主題。（圖／國立暨南國際大學提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

國立暨南國際大學113學年度藝文季於日前開幕，校方指出，本屆以「彩虹橋、脆弱的記憶與想像」為核心主題，透過多元的藝術展覽、精彩展演及跨領域合作，充分展現該校在推動人文藝術教育與深耕在地連結的豐碩成果。

活動當開幕式暨茶會交流當天在校內暨大藝廊溫馨展開，吸引師生、各社團、在地社群、藝術家與文化實踐者齊聚一堂；校方表示，展覽呈現賽德克族已故藝術家Meika Walis（1956–2019）與新生代藝術家Yawai Meika的精湛畫作，如引人深思的〈童年的記憶〉、充滿疑問的〈你要去哪裡？〉以及探尋方向的〈我們要從這裡走向何方？〉等系列作品，並聚焦於環境變遷、文化傳承及人與自然互惠共生等重要議題，藉由細膩的筆觸，深刻傳遞賽德克族堅韌的文化生命力與豐富的精神世界。

▲暨大通識教育中心暨課外活動組組長彼勇老師（左一）帶著學生共同完成展覽製作。

本次開幕展覽是暨大通識教育中心暨課外活動組組長彼勇，在其全英語授課「策展技術與藝術實踐 (Practical Skills for Curatorial Work and Art Practice)」課程中，運用實作教學法指導學生共同完成，也有多位學生於現場逐一以全英語介紹此活動特色，令來賓印象深刻。

暨大學務長蕭霖致詞表示，「藝術不僅是美的追求，更是承載記憶與認同的重要容器。」並進一步指出，「本年度藝文季聚焦於賽德克族獨特的彩虹橋文化，及其繪畫表現與當代議題的深刻交會，期盼透過策展技術、藝術實踐與拼貼畫的共同創作，引導師生深入探討文化的延續與轉譯。」

暨大藝文季預計將持續至6月，期間將舉辦一系列精彩的講座、工作坊及社區參與活動，分別有5月14日畢業演唱會、5月23日畢業舞會、5月24日畢業典禮、戲劇社年度公演《年少輕狂》以及永續社氣候變遷議題展覽等，校方歡迎各界蒞臨參與，共同感受藝術與文化的力量。