ChatGPT是什麼？一次搞懂用法、功能與新手入門重點

▲你一定聽過「ChatGPT」。但它到底是什麼？。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳立言／綜合報導

在這個AI快速發展的時代，你一定聽過「ChatGPT」。但它到底是什麼？又可以做什麼？這篇文章幫你一次搞懂這個超實用的AI聊天機器人，讓你不管是學生、上班族、家庭主婦、主夫或長輩，都能輕鬆上手！

★ChatGPT是什麼？

ChatGPT是由OpenAI開發的人工智慧聊天機器人，它基於一種叫做「大型語言模型」的技術，可以理解人類的自然語言，並用非常流暢、自然的方式回應你的問題。

它的能力就像一個萬用小幫手，可以幫你查資料、整理資訊、解釋概念、撰寫文章，甚至可以模擬聊天、提供靈感，是目前最受歡迎的AI工具之一。

小提醒：ChatGPT並不是「搜尋引擎」，它不會即時上網搜尋，而是根據訓練時期學到的知識來回答問題。適合用來創作、學習與腦力激盪，但無法保證資訊是最新的。

★ChatGPT有哪些功能？

ChatGPT能夠處理很多不同的任務，以下是幾個常見的應用範圍：

▼文字創作

幫你寫作文、報告、演講稿、情書、社群貼文等

可設定風格、語氣、長度

知識問答

問它「光合作用是什麼？」或「二戰的起因是什麼？」都能得到簡明解釋

▼數學與解題

小學數學、代數、幾何到大學線性代數都可嘗試

▼語言學習與翻譯

幫你翻譯句子、糾正文法、模擬英語會話練習

▼生活輔助

安排行程、想菜單、寫請假條、幫你做決定

▼情緒陪聊

當你壓力大、孤單、失眠時，它可以當你的「文字朋友」

小提醒：ChatGPT雖能回應大部分常見問題，但對非常專業、技術性或特定地區法律醫療資訊仍建議搭配其他資料來源查證。

★ChatGPT怎麼用？三步驟輕鬆上手！

▼註冊帳號

到ChatGPT官方網頁註冊（可用Google帳號快速登入）

▼選擇版本

免費用戶：可以使用基本的ChatGPT功能，如文字聊天、寫作、問答等，適合日常使用與新手入門。

訂閱用戶（ChatGPT Plus、Pro）：每月20美元（依匯率略有浮動），可使用更強大的模型，具備更高的理解力、支援更大量文字處理、部分支援圖片輸入（如GPT-4 Turbo），適合進階使用者與專業需求。

▼開始聊天

打開對話框，像在傳Line一樣輸入問題即可

小提醒：問題越具體，回答越精準！例如：「幫我寫一篇關於氣候變遷的500字報告」會比「寫報告」好很多。

★實用範例

以下是三個貼近生活、結合功能的實際使用情境，幫助你了解ChatGPT如何真正派上用場：

◎情境一：學生準備期末報告

小美是一位大學生，面臨期末報告寫作卡關，她輸入：「請幫我寫一篇關於氣候變遷的500字報告，內容要有引言、原因、影響與結論。」

ChatGPT不僅給了她一篇初稿，還能幫她潤飾文字、調整語氣，甚至延伸出更多資料查詢方向。

◎情境二：上班族寫Email＋會議重點整理

阿明是一位業務，常常要寫很多工作郵件。他輸入：「請幫我寫一封禮貌的跟進信給客戶，詢問對方是否已收到報價單。」

ChatGPT不僅幫他起草信件，還能協助整理會議記錄、彙整待辦事項，大幅提升效率。

◎情境三：長輩規劃旅遊＋健康菜單建議

退休的林媽媽想去嘉義旅遊，她輸入：「幫我安排兩天一夜的嘉義景點、美食和住宿建議，行程不要太趕，適合長輩的。」

回家後她問：「我最近想減糖、減鹽，幫我設計一週低鹽低糖的三餐菜單。」ChatGPT也幫她生成了一份好遵循又健康的飲食計畫。

這些案例都顯示，只要你說得清楚，ChatGPT幾乎都能給你一個起點，甚至超出你的期待！

ChatGPT就像一位24小時不打烊的超強助理，只要你會打字，就能和它對話。從工作到生活、學習到創作，它都能派上用場。建議一開始可以嘗試問一些你熟悉的話題，觀察AI的回答，慢慢調整提問方式，就能越用越順手！