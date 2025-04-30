嘉義宣信國小三連霸！　永續教育行動評選獲獎肯定

▲▼ 嘉義市宣信國小獲頒永續教育行動評選代表 三年獲三項永續獎 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市宣信國小於112年榮獲首屆「台灣永續教育獎」、113年榮獲行政院「國家永續發展教育類」入選獎後，今年4月22日世界地球日再次獲頒「地球解方-永續教科書二○二五永續教育行動評選」學校獎，連續三年獲得三項國家級永續獎，親師生備感光榮。

黃敏惠市長表示，去年市府以跨局處合作「木都嘉義．永續+1」榮獲國家永續發展獎，是唯一以縣市政府層級參選而獲獎的團隊。而宣信國小也在落實永續教育的理念下推動10年的「築夢計畫」課程，透過具備前瞻視野、擴散潛力與深度實踐力的特性，不僅獲得親師生高度的肯定，也在此次參賽中歷經資格審、初審與複審等流程得到評審的青睞，成為年度深具創新潛力與永續影響力的學校，殊為不易!

宣信國小謝聖雅校長表示，「築夢計畫」課程是聚焦於維護市定古蹟的行動方案，起因於孩子戶外教育參訪「南田古道」百年糯米橋，有感於周圍環境髒亂、雜草叢生、水質惡化等問題，基於愛家、愛鄉的情懷，想讓社區古蹟能永續存在、溪流清淨，而發起寫信陳情、簡報號召社區居民重視，也透過網路影音傳達希望改善的心聲。由於行動方案受到市府重視，並加入宣信師生創作交趾陶紀念碑和及交趾陶景觀作品，成為具有在地創生、本土美學的成功案例。這次獲選，充分展現學校在永續教育課程的努力和對社區共榮、共存、共享的貢獻。

宣信國小推動「南田古道」校本課程成果在112年獲選教育部首屆全國唯二「本土教育推展貢獻獎」，其中「築夢計畫」已落實聯合國永續發展目標SDGs4優質教育、SDGs5清潔飲水、SDGs11永續城鎮與社區等內涵，透過教學團隊創新教學和孩子跨域多元學習，增加嘉義市美感和永續城市的景點。今年五月，更將透過築夢計畫的落實，運用串聯道爺圳由彌陀映月橋至糯米橋間的休閒景觀廊帶，讓方案持續延伸城市價值和落實創新理念，這就是宣信國小推動永續教育的初衷。