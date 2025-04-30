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嘉義市學生藝術才華爆發 大同國小黑光劇、志航國小布袋戲獲特優

▲▼ 黑光劇、布袋戲演出嘉義故事！大同國小與「勇媽」齊登台 志航國小請出城隍爺 雙雙抱回全國學生創意戲劇特優大獎 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 黑光劇、布袋戲演出嘉義故事！大同國小、 志航國小分別以雞肉飯，並請出城隍爺，雙雙抱回全國學生創意戲劇特優大獎 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市大同國小、志航國小參加113學年度全國學生創意戲劇比賽續寫特優榮耀，大同國小以聞名全台的嘉義「雞肉飯」為主題，創作《雞肉飯傳奇》黑光劇，結合嘉義市射日塔、廟宇交趾陶等景點藝術，結合后羿射日故事譜寫奇幻劇碼；志航國小則演出傳統布袋戲名劇《啞口申冤》，融入嘉義城隍爺公正審案、申張正義的內容，各自以既創新又傳統的手法，演出在地特色，來自嘉義市學生們的藝術展演成果驚豔全台。

▲▼ 黑光劇、布袋戲演出嘉義故事！大同國小與「勇媽」齊登台 志航國小請出城隍爺 雙雙抱回全國學生創意戲劇特優大獎 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市黃敏惠市長表示，嘉義市長期推動藝術展演教育，成效卓著。大同國小的黑光劇演出手法獨樹一幟，舞台布景全黑，僅以兩盞燈光照明，學生們身著黑衣、突顯螢光色系的劇偶。2024年登上《光織影舞》開幕式演出，契合光影主題的展演，驚豔觀眾；志航國小今年以改編自清代袁枚《子不語》的劇劇《啞口申冤》連續第三年拿下特優。大同國小《雞肉飯傳奇》連結嘉義在地美食，發想充滿創意的劇情，《啞口申冤》則演出嘉義城隍爺公正審案劇情，結合在地文化、信仰獲獎。兩校都展現了嘉義市長期推推動藝術展演的成果，用文化、藝術讓人看見不同的嘉義市，令人感動與欣喜。

▲▼ 黑光劇、布袋戲演出嘉義故事！大同國小與「勇媽」齊登台 志航國小請出城隍爺 雙雙抱回全國學生創意戲劇特優大獎 。（圖／嘉義市政府提供）

教育處郭添財處長表示，嘉義市秉持教育綱領「人文第一」的精神，長期對學校人文及藝術挹注經費，培植校內藝文團體，全力協助學校藝術教育發展。大同國小黑光劇、志航國小布袋戲在市府支持及校內師生的努力，呈現出藝術與人文結合的多元創新戲劇展演。

大同國小今年度獲獎的比賽主題為「雞肉飯傳奇」，由編導蔡秉勳老師及余韶瑋老師指導，以祖孫飯桌上的雞肉飯，帶出虛構的雞肉飯由來，並將在地元素「射日塔」、「廟宇交趾陶」等結合后羿射日的故事，創造出人間、仙界、魔界交織的精彩劇碼。貫穿全劇的主角阿嘉、雅惠跟爺爺，每個角色皆由兩位學生同時負責操偶，雙方默契很重要，一人負責人偶的嘴巴、身體、腳、頭還有眼睛，另一人負責手部動作，除了熟練的動作之外，更要有絕佳默契，評審一致認為「操偶演員熟練、技巧成熟、團隊默契佳，角色聲音咬字及情緒高低起伏變化用心」，展現大同國小在表演、藝術、語文等學習成果。

▲▼ 黑光劇、布袋戲演出嘉義故事！大同國小與「勇媽」齊登台 志航國小請出城隍爺 雙雙抱回全國學生創意戲劇特優大獎 。（圖／嘉義市政府提供）

值得一提的是，本次在故事編排中，學校特地邀請黃敏惠市長為嘉義市在地名產行銷進行錄音，為整齣緊湊的戲劇，添加了輕鬆的元素，也成功置入嘉義市令人喜愛的美食，在劇中也以Q版的勇媽娃娃，搭配美食的圖片，透過市長的聲音帶到全國的舞台上。

▲▼ 黑光劇、布袋戲演出嘉義故事！大同國小與「勇媽」齊登台 志航國小請出城隍爺 雙雙抱回全國學生創意戲劇特優大獎 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市志航國小校長鄭宛鈺表示，今年已是連續第五度奪得特優，今年18位參演學生橫跨三至六年級，演出到位。其中擔任主演城隍爺的六年級王佑丞以十二丈唱曲開場，氣勢磅礡，獲評審一致肯定，後場鑼鼓、殼弦與音樂鍵盤手亦發揮專業默契。評審表示本劇角色性格鮮明、分工合作流暢，操偶靈巧、語言表達生動，場面調度清晰，節奏掌握得當。劇中融入在地文化與信仰精神，傳遞守護公義與正氣之道，展現了布袋戲教育的深厚底蘊與嘉義學子的藝術涵養。

大同國小楊宗明校長表示，去年重新站上舞台的大同黑光劇，一舉拿下特優後，應邀在嘉義市觀光盛事-光織影舞的舞台中擔綱演出。今年以完全不同的劇碼呈現，學生們犧牲休息時間，夜間留校集訓，目標是為了持續將特優帶回嘉義市。本年度參賽，獲得評審一致青睞，再度榮獲特優，這是對師生這陣子的努力最感動的稱讚。此次的黑光劇，透過在地美食，讓全國看見嘉義市！未來大同國小黑光劇將持續發掘更多元主題，呈現給觀眾。

 
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