嘉市夜經濟盛事！夜計畫通5／9、5／10熱鬧登場

▲▼嘉市「夜計畫通」5/9、5/10登場 用貓打造夜經濟魅力主題市集 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義市工商發展投資策進會5月9日、10日將舉辦年度夜經濟品牌活動「夜計畫通」，打造一場融合市集、對談、瑜珈與創意植作的風格夜晚。活動地點選在充滿自然氛圍的森林之歌草地廣場，集結40攤風格選物、短講接力、木都裡學對談、聲響瑜珈與植作體驗，嘉義市長黃敏惠邀請大家來嘉義市享受別具特色的夜晚氛圍，品味城市魅力。





嘉義市長黃敏惠表示，「夜計畫通」不僅是一場夜間市集，更是嘉義市持續推動夜經濟、青年創意與文化能量的重要平台。透過這樣一場集結產業、設計、創意與城市美學的夜間策展，讓嘉義市不斷被看見，誠摯邀請大家在母親節前夕，體驗屬於這座城市最溫柔、最有力量的夜晚。





工策會總幹事許燿宏表示，《在地領路人計畫》也精心策畫社群響應行動，號召聯盟內的設計師、攝影師、文案企劃、採訪編輯、KOL與店家主理人共27位成員，以「化身為貓」進行社群創作共同參與活動暖身、議題宣傳，展現嘉義青年創意能量。這不只是夜市集，也是一場由嘉義創意社群發起的創意與商業力品牌展演，凝聚城市特色與青年能量。



總幹事許燿宏說，活動能夠盛大舉行，特別感謝文化局與阿里山林鐵及文資處協辦，以及松田建設、秀泰影城、秀泰生活嘉義店大力支持提供資源，擴大活動與經濟效益。民眾於市集消費集滿五點，便可獲得秀泰影城電影票買一送一優惠(兩日限量一千張，使用期限至2025/5/20)。感謝民間單位主動投入資源與場域協作，與市府一同打造嘉義夜經濟品牌舞台。





工策會表示，活動命名為「夜計畫通り」（日文原文計画通り），意指「一切都如計畫進行」，象徵一群人悄悄於夜晚展開的大計畫。主視覺和攤商品牌以五種不同花色的貓為分類，期望大家不論是像大橘貓的慵懶放鬆；賓士貓的精力充沛；三花貓的神秘難捉；白貓的優雅獨立；虎斑貓的樸實慢熱，都能在森林之歌草地廣場上找到屬於自己的風格角落。活動詳細訊息可關注嘉義市工商發展投資策進會臉書或是夜計畫通IG粉絲專頁。