86歲老翁與「兒子女友」再婚！親生女兒怒砸門揚言「護家產」

▲老翁住處被女兒砸壞大門。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸廣東佛山市順德區，近期發生一起高齡再婚與家庭財產繼承的糾紛事件。86歲的標叔於2024年3月12日與王姓女子登記結婚，但這王女其實是標叔已故兒子的女友，年紀小標叔33歲。標叔表示，是因王女長期照顧他生活起居，加上女兒覃女頻繁騷擾與施壓，才決定與王女建立名份，以便擁有決定生活安排的權利，避免被送往養老院。但沒想到此舉反而更加放大女兒覃女的騷擾行為，甚至不惜砸門來「保護家產」。

綜合陸媒報導，自2022年妻子去世後，標叔長期與未婚兒子生活。直到2024年初，兒子因病過世，兒子的女友王女仍留在屋中照顧他。

而女兒覃女自兄長過世後才頻繁出現，不僅要求王女離開，也試圖將父親送往養老院，並多次破壞其住所設施，包括撬鎖、剪斷電線、毀壞充電設備、扔掉衣物與床具，甚至有一次因衝突導致標叔跌倒送醫。她還曾沒收其手機卡，阻止對外聯繫。

覃女強調其行動源自對房產的擔憂，由於房屋產權登記在已故母親名下，且蓋房時她曾出資，應保有繼承權，不希望父親將房產贈與王女。對此，標叔則聲稱該房部分資金來自村土地補償與借款，並強調自己有權決定遺產歸屬。

王女則強調，與標叔登記並非圖財，而是希望能在法律上成為他的監護人，保護其免於被女兒強送進養老機構。她表示目前已搬離標叔家中，但仍持續提供協助。王女也提到，標叔的住宅為村宅基地，無法正常過戶，自己也未曾要求任何財產。

對此，當地村委會已組織10多次協調，試圖化解雙方矛盾。標叔希望將亡妻名下兩棟建物過戶為己名，但覃女堅決反對。村方表示，只要覃女同意並辦妥法定手續，即可協助辦理過戶。

針對這起事件，就有法律專家表示，這場糾紛反映老年人面對親情缺位與照護依賴時的心理困境。標叔將王女視為依靠，女兒則陷入繼承焦慮與道德審視衝突。法律層面上，兩人婚姻登記具法律效力，王女擁有繼承與扶養義務，但覃女多次破壞行為可能已觸法，須承擔法律責任。

律師進一步指出，即便房屋登記在亡妻名下，只要辦妥公證與產權變更手續，標叔有權處置名下份額，而宅基地屬性則限制流轉對象。若王女願意放棄繼承權，書面聲明將有助於緩解疑慮。整體而言，案件應以尊重長者婚姻與生活意願為前提，並在法律範圍內尋求解決途徑。

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