夾娃娃反被抓！　通緝犯為了「洗衣球」落網

記者黃宥寧／台北報導

到底是多愛夾？北市士林區32歲陳姓男子因偽造有價證券案遭通緝，逃亡期間仍忍不住手癢，走進娃娃機店夾起洗衣球「小試身手」，沒想到因神情緊張遭警盯上，身分曝光後激烈掙扎、企圖落跑，仍被壓制在地逮捕。警方當場在他身上搜出毒品咖啡包與愷他命，全案訊後依毒品罪與通緝案移送士林地檢署偵辦。

▲北市士林區陳姓通緝犯逃亡不忘進娃娃機店小試身手 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

後港派出所巡佐施貿裕與警員鍾武翔，本月11日下午4時許巡經福港街一處夾娃娃機店，發現1名男子神情緊張，站在機台前夾中2盒洗衣球準備離去，2人直覺有異，立即上前盤查。沒想到男子發現身分將曝光，立刻激烈反抗掙扎並試圖逃逸，員警隨即通報支援警力，合力將人壓制在地逮捕。

▲陳姓通緝犯通緝在案仍跑到娃娃機店爽夾商品。（圖／記者黃宥寧翻攝）

經查，32歲陳姓男子因偽造有價證券罪，早已被士林地方法院判處4年徒刑，通緝在案。警方當場於其背心口袋內搜出毒品咖啡包3包（總重10.4公克）、愷他命1小包（重1.29公克）及愷他命香菸8支，全案依毒品罪及通緝案移送士林院檢歸案偵辦。

後港派出所所長江中月呼籲，不法分子切勿心存僥倖，無論躲藏於何處，警方定會鍥而不捨查緝到案，持續為社會治安把關，守護市民安全。