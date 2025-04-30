越南盜獵團「台灣山林屠宰」直擊！　狗肉塞滿8冰櫃

圖、文／CTWANT

新竹縣動保團體掌握，有越南籍移工在中南部地區捕殺流浪貓狗等動物，連山區的水鹿、山羌，甚至保育類長鬃山羊、石虎均是他們獵捕的對象，同時還拿改造槍枝作為獵捕工具，在臉書上PO出槍枝照片，狂言「這是拿來打警察的！」行徑相當囂張，平均每周至少銷出200、300公斤的肉品，從貨源、宰殺到銷售，形成完整產業鏈。而動保團體更掌握移工租下山區工寮作為宰殺與冰庫的存放地，8個冰庫打開滿滿全是還未分割的狗肉，粗估至少重達2公噸，數量相當驚人。

▲動保團體發現越南盜獵團在中南部到處獵捕流浪貓狗，分工細膩，產業鏈發展成熟。（圖／CTWANT提供，下同）

流浪動物珍愛協會副理事長黃宣富指出，協會和新竹縣議員朱健銘去年接獲通報，指出疑似有越南籍民眾捕獵流浪貓狗，隨後將其屠宰販售，每公斤販售價格從400元至700元不等，平均下來「買一塊肉」至少得花2、3000元，對比一般常見肉品毛豬一公斤約百元左右，這些「特殊野味」幾乎是一般肉品的4至7倍，且來源幾乎零成本。

▲越南盜獵團成員相當囂張，甚至大剌剌直接在臉書上炫耀擁有改造長短槍。

黃宣富表示，仔細搜尋後發現，這些越南籍盜獵集團多為逃逸外勞，且多以臉書作為販售肉品之平台，為了躲避查緝不僅嚴格篩選買家，「不是同鄉不賣」，甚至還會在販售貼文中下巧思，其貼文多以越南文表達，或以代號代稱，以「維他命」、「won」、「win」、「wo」等代稱狗肉，而貓咪則被代稱為「小老虎」。

經流浪動物珍愛協會半年來的追蹤發現，販售「特殊野味」的越南籍民眾竟不只一團，多分布在中南部一帶，甚至還有民眾目睹對方以釣竿「釣狗」，最後將狗頭懸掛在橋上，又或是直接以「乖乖藥」等灑進食物內，讓犬隻或動物喪失行動能力，隨後將其宰殺放血，以此取得新鮮「狗血」，好滋補養生；若有買家買賣，更會貼心附贈香料，好讓買家回家燉煮。

而這樣的「特殊野味」卻意外大受歡迎，儘管這些盜獵團散佈在中南部地區，且不只一團，但這些盜獵團平均每周均可銷售約2、300公斤的肉品，若以一隻正常重量的大型成犬約20公斤的體重來看，其每周至少逮殺約10隻犬隻或其他動物才能供應所需，加上其每公斤售價約400至700元不等的價格來看，若獲利以每公斤最高700元來看，平均單周粗估至少可以賺進21萬餘元不等。

動保團體日前埋伏跟監，掌握盜獵團藏匿在山區，租下工寮並買下大量冰庫做為宰殺與藏放的倉庫中，8個冰庫裡打開全是滿滿經初步處理、尚未分割的狗肉，總重量粗估至少約有2公噸左右。

▲動保團體經長期跟監，直擊越南盜獵團在路邊交易肉品，買肉還附贈香料。

據了解，這些越南籍盜獵團遍布全台，至少有8團在北中南地區活動，其中苗栗泰氏家族則為全台目前最大中盤商，掌握最多貨源，且分工細膩，固定有人每周提供「新鮮貨源」，再由泰氏家族找來人手，以每隻100元的價格將犬隻或野生動物進行放血、除毛與清理內臟等動作，全程均在露天工寮進行。而處理好的肉品，隨後也會被他們放在網路上兜售，與買家相約路邊面交，再配置一名司機與「車手」面交，產業鏈發展純熟。據悉，「特殊野味」的利益龐大，泰氏家族甚至還得作帳統計，最高單日營業額就曾高達20萬元。

這些盜獵團不僅僅只是針對流浪貓犬宰殺，幾乎只要會動、能跑的都在他們的狩獵範圍，黃宣富指出，就他們所知，除了貓狗以外，山區水鹿、山羌、保育類長鬃山羊、穿山甲、石虎、白鼻心等均是盜獵團的犧牲品、人們桌上的「盤中餐」，甚至就連老鼠他們也都吃。

▲連保育類石虎也遭越南盜獵團捕獲宰殺。

黃宣富表示，協會近半年來每周都在和盜獵團「交易」，以取得盜獵團宰殺證據，更曾以約2000元的價格購買他們處理後「狗腿」，在送經台大獸醫專業學院分子暨病理生物學研究所生物跡證鑑定後，確認他們所購買的肉品就是犬隻無誤。

動保團體曾得知盜獵團狩得一隻「特殊貓」開價3000元，但仔細看過照片後卻驚見所謂「特殊貓」根本就是台灣保育類石虎，讓他們大吃一驚，緊急要求對方「不要處理」，再透過管道順利取得對方口中的「貓」後，麻布袋一打開確認就是如今數量稀少的石虎沒錯，讓他們相當痛心。