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電商公司請「蕭敬騰」表演全為吸金2億　夫妻下場曝光

▲▼林男等人成立公司對外非法吸金，還請來金曲歌王蕭敬騰表演。（圖／翻攝YouTube）

▲林男等人成立公司對外非法吸金，還請來金曲歌王蕭敬騰表演。（圖／翻攝YouTube）

記者葉國吏／綜合報導　

林楨祥與妻子創立的新智付電子商務公司，透過行動支付「New Club」吸引民眾投資，2年吸金2億元。為營造成功假象，公司還在尾牙上邀請歌手蕭敬騰和小宇表演。台南地院近日判處林楨祥等13人8年至1年2月不等的徒刑，全案可上訴。

根據判決書指出，林楨祥成立的犯罪集團模仿國外「拆分盤」的手法，開發並架設網路平台發行「學習分」，吸引不知情的民眾投資，並保證不論投資金額大小，都可賺取三倍利潤。然而，這些「學習分」的發行數量和價格完全由林楨祥操控，根本無法兌現。

▲台南地檢署偵辦行動支付公司以自行研發架設網路平台發行「學習分」，吸金約21億元，並上傳教學及宣傳影片取信民眾。（圖／記者林悅翻攝）

為了讓投資者信以為真，林楨祥等人不僅包場電影院舉辦投資分享會，還在飯店泳池旁舉辦感恩餐會，邀請蕭敬騰等知名歌手演出。他們甚至花費1600萬招待百名投資者前往杜拜旅遊，並將奢侈過程拍攝成影片上傳至YouTube。從2017年11月至2019年12月，詐騙1萬1080人，非法吸金超過2億元。

台南地院審理後認定，林楨祥等人非法吸金，嚴重危害金融秩序並造成投資人損失。林楨祥因擔任決策角色，被判8年徒刑；其餘12名成員因協助招攬業務或擔任行政角色，被判2年至1年2月不等徒刑，其中8人已繳回犯罪所得並獲得緩刑。

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