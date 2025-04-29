Grok 3.5測試版下週上線　聚焦火箭發動機與電化學技術解答

▲Grok 3.5測試版將於下週正式推出。（圖／Grok）

記者吳立言／綜合報導

xAI今（29日）宣布Grok 3.5測試版將於下週正式推出，首波僅開放給SuperGrok訂閱用戶。此次更新以火箭發動機設計與電化學領域的專業推理能力為亮點，馬斯克強調其「能從第一性原理推理，生成網路上不存在的原創解答」，引發技術社群高度關注。目前，更多細節已經透過xAI官方網站與社群媒體陸續公開。由於Grok 3.5尚未正式發布，許多技術細節仍未公開。以下是一些基於Grok 3和X貼文推測的可能特點：

Next week, Grok 3.5 early beta release to SuperGrok subscribers only.



It is the first AI that can, for example, accurately answer technical questions about rocket engines or electrochemistry.@Grok is reasoning from first principles and coming up with answers that simply don’t… https://t.co/T1mpHromMw — Elon Musk (@elonmusk) April 29, 2025

◆Grok 3.5透過強化技術領域的推理能力，為專業使用者提供前所未有的AI工具。主要特點包括：

第一性原理推理：基於物理與化學的基本原理推導，能生成完全原創的技術解答，特別在火箭發動機設計與電化學反應機制方面表現卓越。

技術問題專精：支援如「液體火箭推進器的推力室熱傳導優化」或「鋰電池電化學循環穩定性提升」等高階技術問題，答案結合理論與實務，專為工程師與研究人員設計。

多模態支援：延續Grok 3的影像理解與生成能力，可分析技術圖表或產生設計草圖，提升技術交流的可視化體驗。

低延遲響應：針對複雜技術問題的解答平均僅需5–10秒，建議搭配A100 GPU或M2 Ultra晶片以獲得最佳效能。

SuperGrok專屬：測試版目前僅限於SuperGrok訂閱者（月費 30 美元）使用，Premium+訂閱者（月費 40 美元）是否包含SuperGrok權益尚待官方確認。

實測案例顯示，Grok 3.5在回答「固體火箭推進劑燃燒效率分析」時，能根據熱力學原理推導詳細計算過程，表現明顯超越現有通用型AI模型如Qwen3與DeepSeek V3。

◆Grok 3.5延續了Grok 3所採用的混合專家（MoE）架構，並針對技術推理進行了重點升級：

MoE 架構升級：推測採用671B參數規模（37B 活躍參數），透過動態路由大幅提升推理效率，參考自Grok 3的235B-A22B 結構。

領域知識嵌入：整合航太工程與電化學專業資料集，並以Colossus超級電腦（部署 20 萬顆 H100 GPU）訓練，確保技術解答的深度與準確性。

第一性原理引擎：結合強化學習（RL）與鏈式推理（CoT）技術，模擬人類從基本原理推導複雜問題的思考過程，減少對外部資料的依賴。

DeepSearch強化：能即時搜尋 X 平台與網路資料以驗證推理結果，確保解答與最新研究趨勢一致。

API 功能開發中：目前測試版暫無API支援，預計數週內將釋出Grok 3.5 API，方便開發者整合至工程設計軟體如MATLAB或ANSYS。

Grok 3.5在第一性原理推理與技術領域的專精，表現上已經超越ChatGPT o3-mini，特別適合航太與新能源產業的高階應用需求。

◆Grok 3.5的專業推理能力，讓它在各類工程與科研場景中展現出極大潛力，主要應用包括：

航太工程：解答火箭推進器設計相關問題，例如推力最佳化、燃料配比設計、熱防護系統分析等，助力如 SpaceX 等企業加速開發流程。

電化學研究：支援新型電池技術開發，如固態電池電解質穩定性研究、燃料電池催化劑效率優化，加速新能源技術突破。

工程教育：為學生與工程師提供從理論到應用的完整解答，例如「電化學腐蝕機制分析」或「火箭推進系統熱力學原理」，提升學習效果。

技術諮詢：透過DeepSearch功能整合最新學術論文與專利資料，提供企業技術可行性分析與競爭情資。

跨領域合作：運用多模態能力生成技術圖表或3D模型草圖，促進設計團隊與研發人員之間的溝通協作。

有工程師分享，利用Grok 3.5分析「液態甲烷火箭燃燒室壓力分佈」問題，僅花8秒就得到詳細的理論推導與數值模擬建議，效能遠勝傳統顧問流程。

隨著Grok 3.5測試版即將登場，技術領域的AI應用將進一步推進至更高層次。無論是在航太工程、電化學研發，還是跨領域創新設計，Grok 3.5都將成為專業人士不可或缺的智慧助手。