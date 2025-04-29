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Grok 3.5測試版下週上線　聚焦火箭發動機與電化學技術解答

▲▼xAI,Grok。（圖／Grok）

▲Grok 3.5測試版將於下週正式推出。（圖／Grok）
記者吳立言／綜合報導
xAI今（29日）宣布Grok 3.5測試版將於下週正式推出，首波僅開放給SuperGrok訂閱用戶。此次更新以火箭發動機設計與電化學領域的專業推理能力為亮點，馬斯克強調其「能從第一性原理推理，生成網路上不存在的原創解答」，引發技術社群高度關注。目前，更多細節已經透過xAI官方網站與社群媒體陸續公開。由於Grok 3.5尚未正式發布，許多技術細節仍未公開。以下是一些基於Grok 3和X貼文推測的可能特點：

◆Grok 3.5透過強化技術領域的推理能力，為專業使用者提供前所未有的AI工具。主要特點包括：

第一性原理推理：基於物理與化學的基本原理推導，能生成完全原創的技術解答，特別在火箭發動機設計與電化學反應機制方面表現卓越。

技術問題專精：支援如「液體火箭推進器的推力室熱傳導優化」或「鋰電池電化學循環穩定性提升」等高階技術問題，答案結合理論與實務，專為工程師與研究人員設計。

多模態支援：延續Grok 3的影像理解與生成能力，可分析技術圖表或產生設計草圖，提升技術交流的可視化體驗。

低延遲響應：針對複雜技術問題的解答平均僅需5–10秒，建議搭配A100 GPU或M2 Ultra晶片以獲得最佳效能。

SuperGrok專屬：測試版目前僅限於SuperGrok訂閱者（月費 30 美元）使用，Premium+訂閱者（月費 40 美元）是否包含SuperGrok權益尚待官方確認。

實測案例顯示，Grok 3.5在回答「固體火箭推進劑燃燒效率分析」時，能根據熱力學原理推導詳細計算過程，表現明顯超越現有通用型AI模型如Qwen3與DeepSeek V3。

◆Grok 3.5延續了Grok 3所採用的混合專家（MoE）架構，並針對技術推理進行了重點升級：

MoE 架構升級：推測採用671B參數規模（37B 活躍參數），透過動態路由大幅提升推理效率，參考自Grok 3的235B-A22B 結構。

領域知識嵌入：整合航太工程與電化學專業資料集，並以Colossus超級電腦（部署 20 萬顆 H100 GPU）訓練，確保技術解答的深度與準確性。

第一性原理引擎：結合強化學習（RL）與鏈式推理（CoT）技術，模擬人類從基本原理推導複雜問題的思考過程，減少對外部資料的依賴。

DeepSearch強化：能即時搜尋 X 平台與網路資料以驗證推理結果，確保解答與最新研究趨勢一致。

API 功能開發中：目前測試版暫無API支援，預計數週內將釋出Grok 3.5 API，方便開發者整合至工程設計軟體如MATLAB或ANSYS。

Grok 3.5在第一性原理推理與技術領域的專精，表現上已經超越ChatGPT o3-mini，特別適合航太與新能源產業的高階應用需求。

◆Grok 3.5的專業推理能力，讓它在各類工程與科研場景中展現出極大潛力，主要應用包括：

航太工程：解答火箭推進器設計相關問題，例如推力最佳化、燃料配比設計、熱防護系統分析等，助力如 SpaceX 等企業加速開發流程。

電化學研究：支援新型電池技術開發，如固態電池電解質穩定性研究、燃料電池催化劑效率優化，加速新能源技術突破。

工程教育：為學生與工程師提供從理論到應用的完整解答，例如「電化學腐蝕機制分析」或「火箭推進系統熱力學原理」，提升學習效果。

技術諮詢：透過DeepSearch功能整合最新學術論文與專利資料，提供企業技術可行性分析與競爭情資。

跨領域合作：運用多模態能力生成技術圖表或3D模型草圖，促進設計團隊與研發人員之間的溝通協作。

有工程師分享，利用Grok 3.5分析「液態甲烷火箭燃燒室壓力分佈」問題，僅花8秒就得到詳細的理論推導與數值模擬建議，效能遠勝傳統顧問流程。

隨著Grok 3.5測試版即將登場，技術領域的AI應用將進一步推進至更高層次。無論是在航太工程、電化學研發，還是跨領域創新設計，Grok 3.5都將成為專業人士不可或缺的智慧助手。

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