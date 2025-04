Grok 3.5測試版下週上線　聚焦火箭發動機與電化學技術解答

▲Grok 3.5測試版將於下週正式推出。(圖/Grok)

記者吳立言/綜合報導

xAI今(29日)宣布Grok 3.5測試版將於下週正式推出,首波僅開放給SuperGrok訂閱用戶。此次更新以火箭發動機設計與電化學領域的專業推理能力為亮點,馬斯克強調其「能從第一性原理推理,生成網路上不存在的原創解答」,引發技術社群高度關注。目前,更多細節已經透過xAI官方網站與社群媒體陸續公開。由於Grok 3.5尚未正式發布,許多技術細節仍未公開。以下是一些基於Grok 3和X貼文推測的可能特點:

Next week, Grok 3.5 early beta release to SuperGrok subscribers only.



It is the first AI that can, for example, accurately answer technical questions about rocket engines or electrochemistry.@Grok is reasoning from first principles and coming up with answers that simply don’t… https://t.co/T1mpHromMw