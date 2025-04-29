一句「怎麼還沒死」致遭詐母女走絕路！毒舌警出庭竟稱「無悔意」

▲台北市內湖區一對母女遭詐騙，港墘派出所劉姓員警卻出言嘲諷，導致2人走絕路。（圖／翻攝Google Maps）

圖文／CTWANT

台北市內湖區一對母女因落入詐騙集團「投資陷阱」，受騙1200萬元，報案後卻遭港墘派出所劉姓員警嘲諷「還會被騙喔？」「怎麼還沒死？」母女倆因不堪打擊走上絕路，遺書也曝光了。令人詫異的是，懲戒法院開庭當天，劉員已獲得家屬原諒，但在庭上卻突然表示自己沒悔意，還希望法官從重懲罰，讓在場人都難以置信。

劉員為了約受害母女做筆錄而打電話時，竟以戲謔的口吻質問：「這個新聞報那麼久了，妳們還會被騙喔？」「妳怎麼還沒死，怎麼還活著」、「妳怎麼不去死一死？」成為輕生導火線。當時分局澄清並無此事，僅低調證實「確實同仁言行不當」。不過，劉姓員警還是遭分局依「加工自殺罪」函送士林地檢署偵辦，更被移付懲戒法院面臨嚴厲處分。

根據《NOWnews》報導，警方發現甯姓母親留下一份名為「絕筆」的遺書，提到對不起兒子，「媽媽不能再為你做飯」；另外在曾姓女兒手機裡，找到一份她輕生前2天打好的備忘錄，內容痛罵「爛警察」、「遇到這種人，可能老天也不讓我們活了，不懂這種人抱著什麼心態當警察」。

值得注意的是，懲戒法院開庭時，劉員先去地檢署與死者家屬進行「修復式司法」，明明已獲得家屬原諒，甚至雙方有擁抱，法官詢問有沒有悔意，他卻說沒有；被問到希望判輕判重？他卻連說2次「從重」，更表示不用重新考量，態度轉變之大令人看不懂。

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