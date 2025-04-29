Neuralink受試者發布大腦剪輯影片　漸凍症患者重拾溝通能力

▲Neuralink受試者發布腦機介面（BCI）剪輯出的影片。（圖／Bradford Smith YouTube@xohdis）

記者吳立言／綜合報導

由馬斯克創立的 Neuralink 公司，今年1月成功為第三位人類受試者完成腦機介面（BCI）植入手術。

昨（28日），這位受試者親自發布了一段接近10分鐘的影片，向全球分享他如何透過AI技術控制外部設備，並重拾語言表達能力的突破性體驗。

作為全球第三位Neuralink植入者，布拉德福德・G・史密斯（Bradford G. Smith）同時也是Neuralink臨床試驗中首位失語症患者與首位肌萎縮性側索硬化症（ALS，俗稱「漸凍症」）受試者。

在影片中，史密斯示範了他如何利用腦機介面操控滑鼠游標、操作電腦，並結合AI技術復原語言能力。特別的是，這段影片是由他本人「親自剪輯完成」，成為全球第一部以BCI直接剪輯製作的影片。史密斯在影片簡介中提到「我正用大腦輸入這些文字，這也是我主要的溝通方式。」

▲史密斯展示腦機（BCI）鍵盤介面。（圖／Bradford Smith YouTube@xohdis）

影片中，史密斯更透過AI技術復原了過去的聲音進行旁白。植入腦機介面之前，他主要仰賴眼動追蹤裝置進行溝通，但僅能在黑暗或微光環境下勉強使用，且活動範圍受限於家中。如今，他展示了如何連結BCI操控外部裝置，並拍攝自己使用電腦滑鼠游標的實際畫面。談及目前的生活變化，史密斯感慨表示「這週對我而言最重要的事，對你們來說可能只是平凡無奇，我終於能在門廊上使用電腦了！」、「我去看了（孩子的）足球比賽，裁判還以為我在打瞌睡。我居然能在戶外說話，甚至開始考慮五年來第一次離開城鎮旅行。」

Neuralink目前進行的兩項臨床試驗（PRIME與CONVOY）均以協助癱瘓患者恢復自主能力為目標。該公司於2023年5月獲得美國食品藥物管理局（FDA）批准展開人體植入試驗，首位受試者為諾蘭・阿爾博（Noland Arbaugh），第二位為亞歷克斯（Alex），而史密斯則是第三位受試者。

此外，Neuralink 本月初也正式開放全球患者登記註冊，並計畫將PRIME臨床試驗基地擴展至佛州邁阿密（首座基地設於亞利桑那州鳳凰城）。根據《彭博》報導，Neuralink 正推動一項 5 億美元（約新台幣 164 億元）的融資計畫，估值預計將達 85 億美元（約新台幣 2,788 億元）。同時，Neuralink位於德州奧斯汀的辦公園區預計將於2025年5月完工。

隨著腦機介面技術的持續突破，Neuralink等公司正在為癱瘓及失語患者帶來前所未有的希望。未來，隨著更多臨床試驗展開，這項技術有望加速推進人機溝通的新時代。