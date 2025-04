Devin AI推出DeepWiki　打造AI驅動的GitHub代碼理解新體驗

▲DeepWiki主打以AI自動生成GitHub代碼庫的結構化維基文件。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者吳立言/綜合報導

AI開發公司Devin AI日前正式推出全新工具「DeepWiki」,主打以AI自動生成GitHub代碼庫的結構化維基文件。這款工具完全免費,透過Devin AI自研的DeepResearch智能代理技術,使用者只需提供代碼庫URL,便能快速獲得詳盡且互動的專案概述,大幅降低開發者理解陌生代碼庫的門檻。

DeepWiki主打高效性,只需數秒即可自動生成完整且詳盡的文件,省去繁瑣的源碼閱讀時間。使用上也非常簡單,開發者只要將 GitHub 網址中的「github」替換成「deepwiki」,無需安裝任何軟體或註冊帳號,就能直接查看分析結果。為了提升理解體驗,DeepWiki結合了互動式圖表與AI聊天助手,讓使用者能輕鬆掌握專案細節與架構。公共代碼庫可免費使用,私有代碼庫則提供付費授權機制,滿足不同需求。此外,DeepWiki更支援「包括中文」的多語言對話,服務範圍遍及全球開發者社群。

Project DeepWiki



Up-to-date documentation you can talk to, for every repo in the world.



Think Deep Research for GitHub – powered by Devin.



It’s free for open-source, no sign-up!

Visit deepwiki com or just swap github → deepwiki on any repo URL: pic.twitter.com/5bHbvq98Ud