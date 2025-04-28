Devin AI推出DeepWiki　打造AI驅動的GitHub代碼理解新體驗

▲DeepWiki主打以AI自動生成GitHub代碼庫的結構化維基文件。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳立言／綜合報導

AI開發公司Devin AI日前正式推出全新工具「DeepWiki」，主打以AI自動生成GitHub代碼庫的結構化維基文件。這款工具完全免費，透過Devin AI自研的DeepResearch智能代理技術，使用者只需提供代碼庫URL，便能快速獲得詳盡且互動的專案概述，大幅降低開發者理解陌生代碼庫的門檻。

DeepWiki主打高效性，只需數秒即可自動生成完整且詳盡的文件，省去繁瑣的源碼閱讀時間。使用上也非常簡單，開發者只要將 GitHub 網址中的「github」替換成「deepwiki」，無需安裝任何軟體或註冊帳號，就能直接查看分析結果。為了提升理解體驗，DeepWiki結合了互動式圖表與AI聊天助手，讓使用者能輕鬆掌握專案細節與架構。公共代碼庫可免費使用，私有代碼庫則提供付費授權機制，滿足不同需求。此外，DeepWiki更支援「包括中文」的多語言對話，服務範圍遍及全球開發者社群。

Project DeepWiki



Up-to-date documentation you can talk to, for every repo in the world.



Think Deep Research for GitHub – powered by Devin.



It’s free for open-source, no sign-up!

Visit deepwiki com or just swap github → deepwiki on any repo URL: pic.twitter.com/5bHbvq98Ud — Cognition (@cognition_labs) April 25, 2025

※核心功能介紹



DeepWiki會掃描程式碼、README及配置檔（如 package.json、Dockerfile），自動整理出：

專案整體架構與用途說明

主要檔案、類別、函數的功能解釋

依賴關係與設定檔分析

內嵌範例程式碼並附上GitHub連結，方便快速定位

目前DeepWiki已經索引超過「30,000個熱門倉庫，處理超過40億行程式碼」，並且能基於最新代碼版本即時更新文檔。

※互動式圖表展示

DeepWiki 會自動產生互動式的圖表：

類別繼承圖：呈現類別之間的關聯

依賴圖：描繪模組之間的依賴關係

工作流程圖：可視化整個開發或部署流程

使用者可以自由縮放、點擊圖表，直覺探索專案結構，即使是非技術背景的人也能快速理解。

AI 對話助手（由Devin驅動）

DeepWiki 內建的 AI 助手，能針對高亮選取的文件或程式碼片段進行問答，例如：

「這個函數是做什麼的？」、「怎麼改配置才能開啟某功能？」、「這份程式碼有哪些潛在bug？」

AI支援中文等多語言溝通，並提供快速掃描、深度研究兩種模式

深度研究查詢

DeepWiki還能進行更高階的分析，例如：

偵測潛在bug或程式碼異味(Code Smells)、提出效能優化建議、比較不同倉庫的功能差異

相當於請來一位「AI高級工程師」，給予專業的技術建議與改進方向。

如何使用 DeepWiki？

◆方法一：

直接到deepwiki.com，輸入想要查詢的GitHub倉庫連結。

◆方法二：

把 GitHub 的網址中「github」換成「deepwiki」，例如：

原網址：https://github.com/openai/gpt-3

替換後：https://deepwiki.com/openai/gpt-3

即可無縫跳轉至該專案的DeepWiki頁面，立即開始探索。

無須下載、登入，非常適合開源開發者或想快速了解新專案的人使用。

Project DeepWiki讓理解程式碼庫變得像聊天一樣簡單，不僅大幅提升開發效率，也為開源社群帶來全新的知識交流模式。Cognition Labs也藉由這項技術，進一步展現了AI在軟體開發輔助領域的巨大潛力。未來，無論是工程新手還是資深開發者，都能更輕鬆地跨越技術門檻，探索更多精彩的開源世界。