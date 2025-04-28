快訊／大宇資砸5億認購揚智私募案拿16.51%股份　搶佔AI科技市場

記者蘇晟彥／台北報導

大宇資訊（6111）4月28在日董事會決議，通過擬透過子公司宇全智聯股份有限公司參與揚智科技（3401）私募案，預計以每股認購價格新台幣21.61元，認購購揚智科技私募普通股23,150,000股，總金額為新台幣500,271,500元，取得16.51%股權，此投資旨在整合雙方資源，提升市場綜效，攜手開創AI科技發展新局。

▼大宇資 28日晚間宣布，以每股21.61元、共5億認購揚智私募案，拿下16.51%股權，替事業版圖再添新戰場。（資料照／姜國輝攝）



揚智科技長年專注於智慧機上盒（STB）與數位家庭應用晶片的設計開發，產品橫跨有線、衛星、地面數位與IPTV等平台，服務逾五億家庭客戶，為全球前三大機上盒晶片供應商之一。近年積極推展AI應用與特殊應用晶片（ASIC）設計服務，跨入影像、聲音與智慧裝置等多元領域，並在非洲、南亞、拉丁美洲、中東等新興市場建立穩固通路基礎。大宇資訊集團擁有深厚文創實力，遊戲與影視內容多元，預計將透過揚智科技終端平台與全球出貨量，擴大內容分發效益，提升用戶互動體驗。

大宇資近期積極拓展除了遊戲業以外的事業版圖，近期自研開發AI智能餐飲機器人，結合影像辨識與邊緣運算技術，未來導入揚智AI ASIC技術後，預期可進一步強化效能與市場競爭力。此外，旗下子公司安瑞科技已於印度、北美與非洲等地建立完整資安服務網絡，未來可望與揚智科技在智能家庭資安領域展開深入合作，強化機上盒作為家庭網路入口的安全防護力。此項投資將有助大宇資訊以科技賦能內容，推動IC產品生活化；同時也助力揚智科技擴大資源與資本動能，提升產品應用深度與市場滲透率。雙方整合可望打造「內容+終端+AI晶片」的創新商業模式，開啟雙贏新局。

此外，在「老本行」遊戲產業上，大宇資在春酒上向媒體宣佈，將於2025年迎來全新里程碑，將有五款重量級遊戲，涵蓋策略、經營、恐怖與科幻等多元領域，結合最新技術，展現出開創遊戲新格局決心，盼為全球玩家帶來前所未有的遊戲體驗。