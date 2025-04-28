八仙塵燃十年｜性侵又遭火吻　簡苑玲：我不想成為你們的勵志故事

▲ 八仙塵爆中燒燙傷面積高達75%的簡苑玲，如今已是合格的臨床心理師與性諮商師。大三時，她曾遭熟識長輩性侵，碩一又歷經塵爆意外，接連的身心重創，曾讓她深深懷疑：「我是不是不值得被愛？」 。（圖／記者劉邠如攝）

記者劉邠如／台北報導

鏡頭前，簡苑玲坦然地捲起褲管，指著腿上一格格如網格狀的疤痕。那些傷口雖怵目驚心，她的語氣卻輕輕柔柔的，像是在講述別人的故事：「從這裡割到這裡。你看，這是當初取皮的地方。」這些疤痕，是2015年八仙塵爆後烙印在她身體上的記號，也留存在她24歲的青春盛夏記憶。

那一年，她是台大心理研究所的學生，也從一場性侵惡夢中努力復原，但命運卻沒給她喘息的空間。那場色粉派對的火光，讓她的皮膚燒傷達75%，歷經無數次的植皮手術、復健、打嗎啡後與幻覺為伴的日子，當時的她，一度幻想自己是受困在醫院，被抓去進行人體實驗的女孩，每天的寄望，就是等待可愛的小精靈，每天幫她撿來銅板，放在她的床底，等存夠了錢，她就能逃離這段痛苦的日子。

▲簡苑玲當時全身面積75%燒傷，在醫院的一個多月，高劑量的嗎啡讓她甚至產生幻覺 。（圖／簡苑玲提供）

而第一次見到受傷的皮膚時，她描述那記憶中的畫面：「我的腳的皮膚，就像肉乾，黑黑的、乾乾的、凹凸不平。從那一天起，我再也想不起來，我的腳，原本是什麼樣子！」



但訪談間，她聊到這段辛苦的歷程，她語氣中，反倒更多的是一種她特有的幽默與自嘲，「我從來沒有後悔去八仙，唯一後悔的就是……那時候股票市場航海王起飛時，我沒有ALL IN！」語畢她大笑，彷彿那種對生活的反骨與清醒，是她重建自己的一種方式。



不過再堅強，也抵不過長期間身體要承受巨大的痛苦，以及心靈的煎熬：「還記得復健的時候，每天早上都到陽光基金會報到，努力忍受痛苦拉開疤痕。但隔天睡上一覺，醒來一切又好像回到原點，那消磨的，是心理的意志。」她清楚地記得，那一年她六月受傷、八月底出院、九月中就重返學校。「我拼命想要維持生活的常規，證明八仙沒有打倒我。」但因為太ㄍㄧㄥ，她卻沒注意到，心理有一處，正在慢慢地空了。



身為心理師，她比誰都知道創傷的複雜與漫長。但作為當事人，她也赤裸地經歷了社會的冷語與謠言。「他們說我們跑趴活該，說我們浪費醫療資源，還有說我們是吸毒性愛趴。」

▲這是受傷前的簡苑玲，去八仙塵燃時當天的穿著。圖／簡苑玲提供）



直到某天外婆過世，猶如壓垮她的最後一根稻草：「我覺得外婆過世，對我的家人來說是一個滿大的打擊，包含我自己也是。可是我當時沒有空間去消化那個感受。我真的撐得好累，然後我真的撐不下去。我需要一個獨處的空間，讓我可以去感受那些我一直以來都沒有允許我去感受的東西。不論是各種失落的感覺，包含我失去我的皮膚、我的外表、我的日常生活、我的外婆。」



最後她才發現，承認自己的「失去」，也是重建自己的第一步。於是她休學，找心理師諮商、寫文章、畫畫、和朋友出國旅行，把生活步調放緩，也正視自己的「失去」。並在那一段段獨處與反思中，她開始找回過去的自己。



但她坦言，自己還是很不喜歡，成為大眾眼中的「勵志主角」：「很多媒體都喜歡把八仙傷者套用進同一套腳本：受傷前很美、受傷後很慘、一切很勵志。但我實在是非常厭倦這個腳本。我認為這是一個台灣重大的公共安全意外，它既然是公共安全意外，表示它跟所有人都有關。它絕對不是個人的勵志故事。」



她感嘆：「我們是否太容易在個人的故事裡面，熱淚盈眶，然後這件事情就結束了。但主角真的是我們嗎？我覺得好像在服務一般大眾，叫做『人家都這麼努力了，我憑什麼不努力』。那我們不就是讓別人產生優越感的一種工具而已嗎？」所以對簡苑玲來說，她不需要大家同情的目光，她只希望大家把她當成「一般人」。

▲簡苑玲原本不願承認，自己被八仙塵燃擊垮，還刻意不休學，一邊上課一邊復健，想自己證明能撐過去。但直到她願意面對自己因這場意外「失去很多」，並停下腳步，給自己休息恢復的時間和空間，她才慢慢找回快樂的自己。（圖／簡苑玲提供）

▲簡苑玲如今是荷光性諮商性健康聯盟的臨床心理師、性諮商師。（圖／簡苑玲提供）



她學會的，是沒有人應該要期待自己成為刀槍不入、不會受傷的成無敵鋼鐵人，而是學會如何保有自己的主體性與感覺。她坦言，過去的自己，也曾經有著「被拯救」的想法，但那樣的心態其實等同於把自己的主體性交給了別人。



因而針對時下的心靈課程等，她也想提醒「不論是各種信仰，或是你找心理師，或是你去上各種課程，或是你去占星、塔羅，我覺得都無所謂。可是核心是，你的主體性還是很清晰的。你的感覺是很重要的。如果過程中，你覺得怪怪的，很重要；你覺得不舒服，不舒服很重要。」若自始至終，都無視於自己主體的感受，而是期待別人來拯救，那反而會讓傷害，有機會趁機在此時發生。



「敞開信任，使用資源，是非常重要的能力，但同時也不能忘記，尊重自己的感覺、在意自己的感覺，不要丟掉自己的主體與力量。」她這麼說。



如今，簡苑玲不再是那個撐著、逞強的女孩，也不是媒體眼中那個非得勵志的傷者代言人。她是一個走過火焰與晦暗，如今仍選擇誠實感受自己的人。她知道每個人生命裡總會有一些失落與崩壞，那些失去不該被催促遺忘，也不必急著轉化成正能量的故事。而她的故事，從來不是要激勵誰，而是提醒我們：允許自己受傷，允許自己需要時間，正視自己的脆弱﹑ 也是一種力量。

▲簡苑玲書櫃裡、擺滿了八仙塵燃的訴訟資料、醫療復健收據，還有燒燙傷復原的書籍。（圖／劉邠如攝）