AI創作自由度再進化　GPT-4o圖像生成正式上線GPTs平台

▲GPT-4o圖像生成正式上線GPTs平台。（圖／OpenAI，下同）

記者吳立言／綜合報導

OpenAI近日宣布，旗下最新多模態模型GPT-4o的圖像生成能力，已正式集成至GPTs（自定義GPT）平台。次更新讓開發者與創作者得以快速打造專屬圖像生成機器人，如海報設計助手或特定藝術風格生成器，極大提升了創作靈活性與社群共享性。相關功能已向ChatGPT Plus、Pro與Team用戶開放，在社交平台引發廣泛討論與熱烈反響。GPT-4o的圖像生成功能融入GPTs，代表著AI創作從通用工具邁向個人化應用的新階段。本次更新有以下幾大亮點：

自訂圖像機器人：用戶可透過自然語言設定任務與風格，如「生成復古科幻海報」、「模仿印象派畫風」，輕鬆打造專屬生成器。

高解析視覺輸出：支援4K解析度，細膩呈現複雜場景及多物件細節，適合專業設計需求。

上下文一致性：透過GPT-4o的對話記憶功能，支援多輪優化，確保視覺風格與主題持續一致。

易於分享與使用：創建完成的機器人可上架至OpenAI GPT Store，其他用戶無需技術背景即可輕鬆使用，體驗如同社群濾鏡般便捷。

多場景支援：支援文字提示、圖片參考及風格參數輸入，廣泛應用於行銷素材、數位藝術、教育圖表及遊戲設計等領域。

快速構建與分享你的專屬生成器

目前，GPT-4o圖像生成功能已向ChatGPT Plus、Pro及Team用戶開放，免費用戶則尚需等待後續擴展。

※登入ChatGPT並進入「Create GPT」界面。

※選擇「Image Generation」模式。

※設定機器人指令，包括目標任務（如「生成賽博龐克風格海報」）、風格參數與輸出格式。

※測試提示詞並透過多輪調整優化圖像輸出。

※保存並發布至GPT Store，可設定公開或私密使用權限。

GPTs圖像生成機器人具備高度靈活性，廣泛應用於行銷、藝術、教育與遊戲領域。品牌可快速製作促銷海報與社群廣告素材，藝術家能打造風格化插畫，用於NFT或粉絲專頁。教育工作者則能生成科學圖表與教學幻燈片，提升課堂互動性。在遊戲開發上，開發者可加速製作角色概念圖與場景設計，保持作品風格一致。個人用戶也能打造專屬機器人，如婚禮邀請函、部落格頭像等，滿足各式創作需求。GPT-4o結合GPTs，讓圖像生成跨足各產業，開啟AI驅動的創作新時代。

目前免費版用戶尚無法即時體驗，期待OpenAI能盡速擴充伺服器資源，提升整體接入速度。另有呼聲希望未來能支援影片生成機器人，以及提供更多3D風格模板。OpenAI則表示，將於未來數週擴大GPT-Image-1 API服務對象，並逐步向企業與教育用戶開放，同時預計未來也會開放更多免費用戶體驗。