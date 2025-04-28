ChatGPT找不到獲利模式　AI供應鏈風險暴增

▲中國DeepSeek橫空出世，微軟、亞馬遜等雲端大咖重新檢視算力投資效益。（圖／鏡週刊提供）

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過去兩年，ChatGPT等生成式AI爆紅，從上游到下游整條供應鏈，也都大舉投入搶食火紅的商機，儘管如此，開發ChatGPT的OpenAI卻還沒賺到錢，業內人士憂心，如果開發生成式AI的廠商遲遲無法找到獲利模式，每年還要繼續砸大錢買新設備進行投資，將讓供應鏈面臨非常大的財務負擔和風險。

AI算力需求反轉，加上競爭白熱化，已讓AI代工獲利前景拉警報，這次川普關稅海嘯來襲，台灣AI概念股幾乎都腰斬。「值得注意的是，過去2年喊水會結凍的黃仁勳，日前大秀輝達全新AI晶片，卻無法再激勵股價，因為，外界更擔心越來越嚴格的晶片管制措施，以及接下來川普逼台灣AI供應鏈赴美投資5千億美元對台商的衝擊。」業內人士搖著頭說。「像是OpenAI（ChatGPT開發者）都還沒有賺到錢，如果無法找到獲利模式，還要繼續砸大錢買，將讓供應鏈面臨非常大的財務負擔和風險。」

美中新一波貿易戰再起，AI晶片議題再度成為美中角力重心，4月中，AI晶片供應商之一、人稱「蘇媽」的超微（AMD）董事長蘇姿丰快閃訪台，面對媒體詢問川普對等關稅、晶片課稅議題，她毫無避諱地表示，「我們擁有廣泛而深入的合作夥伴關係。相信可以與合作夥伴緊密合作，共同應對任何供應鏈問題。」

雖然，蘇姿丰來台力圖穩定AI供應鏈軍心，但美國商務部日前宣布，包括輝達（NVIDIA）的H20、超微（AMD）MI308等AI晶片出口，必須先取得許可。消息一出，不僅AI晶片龍頭輝達隨即認列高達55億美元（約新台幣1,787億元）損失，包括鴻海、廣達、緯創、技嘉等大賺算力財的AI概念股全跟著倒地。「AI伺服器已從藍海市場轉變成紅海市場。」一位大型科技公司負責人憂心忡忡對本刊說。

本刊調查，美國總統川普一變再變的關稅新政，已讓全球經濟烏雲罩頂，如今，美國又加大AI晶片出口管制，再加上中國平價版AI模型DeepSeek橫空出世，包括微軟、亞馬遜等大咖雲端業者，紛紛檢視算力投資效益，讓外界對AI市場能否延續高成長充滿疑慮。像微軟宣布放棄歐洲和美國大型AI資料中心租約，就連中國雲端大咖阿里巴巴主席蔡崇信都跳出來警告，「AI投資重複或互相重疊，有出現泡沫風險。」

不僅大型算力客戶投資需求開始降溫，更慘的是，過去2年賺得缽盆滿滿的伺服器代工業務，也成為兵家必爭之地。「從電子五哥到主機板廠全殺進來，為拚訂單，大家殺價搶單，讓AI伺服器毛利率如溜滑梯般下跌，甚至比傳統伺服器還低。」代工廠高層憂慮地說。

不過，童子賢仍看好AI長期需求，「就像網際網路一樣，當網路設備大幅降價後，就會刺激新應用，一旦找到殺手級應用，就會帶動硬體需求。」就算AI伺服器代工廠利潤開始壓縮，但美中兩強還會各顯神通持續競逐AI，未來普及仍指日可待，對擁有完整AI供應鏈的台灣來說，仍是最大受益者。



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