AI伺服器退燒　台灣「代工大咖」恐淪茅山道士

▲AI算力投資降溫，廣達、鴻海、緯創以及技嘉等代工大咖嚴陣以待。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

美國總統川普掀起關稅海嘯，不僅讓全球經濟陷入衰退恐慌，過去2年撐起台灣科技業半邊天的AI概念股，也成為台股重災區。本刊調查，AI概念股除面對關稅不確定性外，還得面臨AI晶片輸中禁令，以及DeepSeek讓算力投資熱潮降溫等衝擊，包括鴻海、廣達、緯創、技嘉等大賺的AI伺服器代工大咖全嚴陣以待，「每家都以低價搶代工訂單，已讓AI伺服器變為殺價紅海，茅山道士（毛利3到4％）又將再度來臨。」一名科技大廠負責人憂心地說。

美中新一波貿易戰再起，AI晶片議題再度成為美中角力重心，4月中，AI晶片供應商之一、人稱「蘇媽」的超微（AMD）董事長蘇姿丰快閃訪台，面對媒體詢問川普對等關稅、晶片課稅議題，她毫無避諱地表示，「我們擁有廣泛而深入的合作夥伴關係。相信可以與合作夥伴緊密合作，共同應對任何供應鏈問題。」

雖然，蘇姿丰來台力圖穩定AI供應鏈軍心，但美國商務部日前宣布，包括輝達（NVIDIA）的H20、超微（AMD）MI308等AI晶片出口，必須先取得許可。消息一出，不僅AI晶片龍頭輝達隨即認列高達55億美元（約新台幣1,787億元）損失，包括鴻海、廣達、緯創、技嘉等大賺算力財的AI概念股全跟著倒地。「AI伺服器已從藍海市場轉變成紅海市場。」一位大型科技公司負責人憂心忡忡對本刊說。

本刊調查，美國總統川普一變再變的關稅新政，已讓全球經濟烏雲罩頂，如今，美國又加大AI晶片出口管制，再加上中國平價版AI模型DeepSeek橫空出世，包括微軟、亞馬遜等大咖雲端業者，紛紛檢視算力投資效益，讓外界對AI市場能否延續高成長充滿疑慮。像微軟宣布放棄歐洲和美國大型AI資料中心租約，就連中國雲端大咖阿里巴巴主席蔡崇信都跳出來警告，「AI投資重複或互相重疊，有出現泡沫風險。」

不僅大型算力客戶投資需求開始降溫，更慘的是，過去2年賺得缽盆滿滿的伺服器代工業務，也成為兵家必爭之地。「從電子五哥到主機板廠全殺進來，為拚訂單，大家殺價搶單，讓AI伺服器毛利率如溜滑梯般下跌，甚至比傳統伺服器還低。」代工廠高層憂慮地說。

一位資深科技業者觀察，過去十年來，廣達在AI市場默默耕耘、惦惦賺，後來鴻海、緯創、技嘉陸續加入分食，自從生成式AI—ChatGPT爆紅後，長期在AI伺服器缺席的仁寶、和碩與微星都殺進來搶大餅。



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