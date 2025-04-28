AI軍備賽旺十年　「茅山道士」醜小鴨變天鵝

▲美中兩強競逐AI，台灣擁有完整供應鏈，仍將是最大受益者。（圖／鏡週刊提供）

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微軟、谷歌以及特斯拉等科技業大咖近年來爭相投入AI算力軍備競賽，台灣的電子五哥等硬體代工廠因此擺脫低毛利和低成長的窘境，業績出現爆發性的成長，為了爭食AI商機，輝達創辦人黃仁勳經常回台固樁，台灣的硬體代工廠也緊跟著黃仁勳的行程搭上便車，擺脫以往毛利率3到4％（茅山道士）的窘境。

在這一波AI大浪潮前，台灣硬體代工廠過去也曾有一段輝煌大賺的時期。像是2000年筆電需求快速成長時，廣達的毛利率就曾有二位數的水準。隨著筆電成長趨緩，加上競爭者眾，毛利率開始一路下探，2010年，筆電代工毛利率竟只剩下3到4％，加上業績看不到成長性，股價長期委靡不振，投資界因此戲稱電子五哥為「茅山道士（毛利3％到4％）」。

過去十年，市場主流又從筆電轉向手機，訂單被鴻海、和碩兩強分食，廣達、緯創、英業達等筆電廠，紛紛轉進雲端伺服器代工，直到2022年底ChatGPT爆紅，吸引微軟、Google、臉書與特斯拉等科技大咖投入AI算力軍備競賽，不僅讓黃仁勳成了AI教父，更讓廣達、緯創、技嘉等合作夥伴醜小鴨變天鵝。

像廣達毛利率從4.27％攀升逾倍，到2024年第二季已提高到8.58％，緯創毛利率也從3.93％提高到9.29％，二家公司去年獲利成長率都達5成以上，相當驚人。

一位資深科技業者觀察，過去十年來，廣達在AI市場默默耕耘、惦惦賺，後來鴻海、緯創、技嘉陸續加入分食，自從生成式AI—ChatGPT爆紅後，長期在AI伺服器缺席的仁寶、和碩與微星都殺進來搶大餅。

像是和碩日前在加州矽谷聖克拉拉新辦公室開幕，董事長童子賢就趁著參加輝達GTC大會前往替員工打氣，童子賢透露，會持續擴編AI團隊。

除和碩外，過去二年未被黃仁勳邀請聚餐的仁寶董事長陳瑞聰也急起直追，組建團隊爭訂單，市場傳出仁寶用高於一倍的薪資大舉挖角。「Ray（陳瑞聰）向來搶單都不手軟，AI伺服器利潤，在很短時間就殺到比傳統伺服器利潤更低，一點也不意外。」另一科技業高層說。



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