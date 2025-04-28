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AI伺服器退燒　台灣首富成最大受災戶

廣達董事長林百里最早開始在AI伺服器惦惦賺，高盛卻點名受到不確定性影響最大的就是廣達。

▲廣達董事長林百里最早開始在AI伺服器惦惦賺，高盛卻點名受到不確定性影響最大的就是廣達。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

AI伺服器退燒，不只需求面減緩，就連供給面的代工廠都出現供給過剩的問題，業者透露，輝達的GB系列伺服器，每一家硬體代工廠都在做，就連過去兩年缺席的仁寶、和碩以及微星都用跑百米的速度積極衝刺切入市場，價格戰早就引爆，利潤也殺到越來越低。因此，高盛證券短短不到兩個月的時間，二度下修全球AI伺服器出貨量展望，首當其衝的就是長期低調耕耘AI的廣達，此外，包括鴻海、緯創、奇鋐以及雙鴻等目標價都被調降。

從需求面減緩，到AI硬體供應商都搶單殺紅眼。外資高盛證券在不到二個月時間內，二度下修全球AI伺服器出貨展望，甚至下調台灣AI五虎將，包括鴻海、廣達、緯創等代工廠，以及奇鋐、雙鴻二家散熱零件廠的目標價。

「全球貿易的不確定性，關稅政策變動，可能造成製造成本增加，代工廠需要時間分散生產基地，來應對關稅風險，雲端服務商（如微軟、亞馬遜和谷歌）近期紛紛重新評估擁有AI伺服器的成本。加上中國DeepSeek高效能的人工智慧模型出現後，也可能降低需求，今年和明年AI伺服器的出貨量，將調降38.7％和13.6％。」高盛直指AI供應鏈真的遇上大麻煩。

高盛更直接點名，台灣AI供應鏈受衝擊最大的廠商，就是由台灣首富林百里所領軍的廣達。一舉將廣達的目標價，從最高的371元，調降至293元，降幅高達21％。「其他包括鴻海、緯創，散熱雙雄奇鋐與雙鴻，目標價也分別調降7％到13％不等，代表投資圈也對AI硬體代工獲利疑慮重重。」外資圈人士觀察。

一位資深科技業者觀察，過去十年來，廣達在AI市場默默耕耘、惦惦賺，後來鴻海、緯創、技嘉陸續加入分食，自從生成式AI—ChatGPT爆紅後，長期在AI伺服器缺席的仁寶、和碩與微星都殺進來搶大餅。

像是和碩日前在加州矽谷聖克拉拉新辦公室開幕，董事長童子賢就趁著參加輝達GTC大會前往替員工打氣，童子賢透露，會持續擴編AI團隊。

除和碩外，過去2年未被黃仁勳邀請聚餐的仁寶董事長陳瑞聰也急起直追，組建團隊爭訂單，市場傳出仁寶用高於一倍的薪資大舉挖角。「Ray（陳瑞聰）向來搶單都不手軟，AI伺服器利潤，在很短時間就殺到比傳統伺服器利潤更低，一點也不意外。」另一科技業高層說。


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