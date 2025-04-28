每週五大AI焦點回顧／ChatGPT大當機、用戶福利、新模型齊發

▲上週的AI新聞再次展現產業變化之快、競爭之激烈。（示意圖／路透）

記者吳立言／綜合報導

生成式AI產業持續火熱，上週（4/21～4/27）全球多家重量級科技企業紛紛推出重大更新，不僅OpenAI針對ChatGPT訂閱用戶大幅提升使用配額，還首度釋出自家最新繪圖模型GPT-Image-1。此外，xAI推出效能驚人的Grok 3 Mini小型模型，哥倫比亞大學退學生則引爆話題，開發出主打面試作弊的AI工具。以下整理五大焦點新聞，一次掌握上週AI產業脈動：

※ChatGPT訂閱用戶大福利 高效模型使用額度直接翻倍

OpenAI執行長Sam Altman宣布，針對Plus、Pro、團隊版與企業版用戶，ChatGPT中o3與o4-mini-high模型的每日、每週使用配額正式翻倍，大幅提升進階用戶的靈活度與效率。Plus用戶也可隨時在聊天介面中自由切換o3、o4-mini與o4-mini-high模型，Pro用戶則享有近乎無限制的模型使用權限。

https://www.ettoday.net/news/20250424/2948744.htm



※ChatGPT全球大當機 內容生成功能一度癱瘓

同日稍早，多國用戶回報ChatGPT出現大規模故障，雖能正常登入，但在生成內容時頻頻斷線，導致對話功能無法使用。Downdetector數據顯示，自台灣時間上午10點起，故障回報急遽飆升，顯示這是一場波及全球的重大系統異常。

https://www.ettoday.net/news/20250424/2948885.htm



※OpenAI推出全新繪圖模型GPT-Image-1 API正式上線

OpenAI正式發布圖像生成模型GPT-Image-1，支援文字與圖片輸入，並能生成高品質圖片，並已開放API供開發者試用。GPT-Image-1將依文字、圖片輸入與圖片生成三種Token模式計價，目前Adobe、Figma、Canva等多家業者已率先導入，為創意產業與生產力工具注入新動能。

https://www.ettoday.net/news/20250424/2948731.htm



※Grok 3 Mini小型模型登場 效能直逼o4 Mini、價格僅五分之一

由xAI推出的Grok 3 Mini憑藉極高性價比備受關注，不僅在STEM、數學、程式設計測試中表現優異，還展現了旗艦級模型才有的涌現能力（Emergent Abilities）。Grok 3 Mini系列共四種型號，依推理速度與能力區分，並且每次API回應皆附推理過程，強化開發者可解釋性，徹底重塑小型模型市場標準。

※哥大退學生打造AI面試作弊神器 年收破300萬美元

前哥倫比亞大學學生Lee與Neel Shanmugam因開發協助技術面試作弊的AI工具而被退學，該工具現已整合至主產品Cluely中。其隱藏式瀏覽器設計能在面試過程中提供即時解答，並已拓展應用至考試、銷售通話等場合，目前年營收突破300萬美元，掀起道德與監管爭議。

從大型語言模型擴容，到小型模型性能突破，再到AI應用的灰色地帶探索，上週的AI新聞再次展現產業變化之快、競爭之激烈。未來隨著各家廠商加快推進開發步伐，AI技術將持續推動生產力革新，同時也將引發更多關於倫理、規範的討論。請持續鎖定，掌握最新AI產業趨勢。

https://www.ettoday.net/news/20250422/2947459.htm

