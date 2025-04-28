小北百貨「1神物」在台12年波蘭人狂讚：像在歐洲吃早餐！台人笑翻

▲安德大讚蛋杯超實用。（圖／翻攝自FB 外國人在台灣-安德鏡頭下的世界）



記者施怡妏／綜合報導

知名連鎖五金用品店「小北百貨」24小時營業，五金、生活用品應有盡有，有「台灣最強百貨公司」之稱，在台灣生活12年的「安德」到小北百貨購物，意外找到夢寐以求的「蛋杯」，終於可以重現在歐洲吃早餐的場景。影片讓大批網友笑翻，原來安德買的「蛋杯」，其實是台式的敬神杯。

來自波蘭的安德在粉專「外國人在台灣-安德鏡頭下的世界」發文，去了一趟小北，找到尋覓已久的神物「蛋杯」。他將蛋放在杯子裡，優雅地用湯匙吃蛋，「在台灣生活12年後，我終於可以像在歐洲一樣吃早餐」。

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安德提到，蛋杯的外觀是紅色、金色，看起來有點太高調，不過他開玩笑表示，「如果你早餐吃得像國王，紅色跟金色還蠻配的」，本來打算買金色的，但是預算不足便放棄。

安德大讚小北百貨國際化，本來以為這是外國超市才會有的精緻小物，沒想到台灣的小北百貨就有賣，「去了小北，讓我的人生完整了」。

▲網友笑翻。（圖／翻攝自FB 外國人在台灣-安德鏡頭下的世界）



影片曝光，網友全笑翻，因為蛋杯其實就是「敬神杯」，「在台灣擁有這杯子，你不只可以像國王，還可以直接升級當祖先」、「感謝您分享皇室專用蛋杯，不然我以前只知道，只有家裡的神明跟祖先才可以用」、「早餐可以裝在有福祿壽的紅色塑膠盤，這樣吃起來比較有儀式感」、「通常，你要買三個」、「而且是三個一組，全熟、半熟、生，都可以滿足」。影片也釣出小北百貨的小編留言，「蛋跟湯匙我們也有賣喲，讓你一次滿足」。