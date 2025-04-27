　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

世新大學公廣系畢展以《待｜速》為主題　攜16品牌共創行銷新趨勢

圖1：世新大學公廣系第31屆畢業展《待｜速》開幕式，系友、師長齊聚支持畢業生。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學公廣系第31屆畢業展《待｜速》開幕式，系友、師長齊聚支持畢業生。（圖／世新大學提供，下同）

台北訊

世新大學公共關係暨廣告學系的第31屆畢業展覽26日在松山文創園區五號倉庫舉辦揭幕點燈儀式，吸引了業界名流和學術菁英的熱切關注。這次展覽以《待｜速》為主題，巧妙地探討了數位時代快慢節奏中的品牌行銷新思維。世新公廣系的學生與16家知名品牌合作，展現了他們在行銷節奏上的敏銳觀察和靈活應變能力。

圖2：世新大學公廣系第31屆畢業展《待｜速》邀集業界嘉賓一同揭幕點燈。（圖／世新大學提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲ 世新大學公廣系第31屆畢業展《待｜速》邀集業界嘉賓一同揭幕點燈。

世新大學校長陳清河致詞時強調，世新公廣系在培育學生的創意與實務能力方面的卓越表現。他指出，世新公廣系擁有全國唯一完整的公共關係課程與師資，將公關、廣告及行銷的專業理論與實務操作緊密結合，並著重提升AI行銷能力，培育出符合市場需求的公關與廣告專才。這樣的教育理念不僅吸引了眾多有志於公關廣告領域的高中生，也為學生提供了多元的職涯選擇。

圖3：世新公廣系鬼點子俱樂部團隊為味王泡麵企劃一系列社群活動。（圖／世新大學提供）

▲ 世新公廣系鬼點子俱樂部團隊為味王泡麵企劃一系列社群活動。

系主任徐暄淯在致詞中表示，公廣系的學生在四年的學習中磨練了自己的技能，今天的畢業展是他們努力的成果。她感謝16個品牌在過去半年中對學生團隊的支持，並指出這次展覽是各品牌覓才的最佳橋樑。校友會總會理事長陳錦祥回憶起自己在世新的學習經歷，強調公共關係在傳播學門中的重要性。他鼓勵畢業生加入校友會，利用校友資源在職業生涯中獲得支持。公關學友會理事長張宏林提到公廣系悠久的歷史，並讚揚畢業生在各領域的傑出表現。他形容公關廣告技術如所羅門王的指環，能夠與全世界溝通，希望畢業生善用這一工具，讓社會更美好。

圖4：世新公廣系大腦總部團隊與堯平布朗尼合作，打造大學世家系列爆款短影音。（圖／世新大學提供）

▲ 世新公廣系大腦總部團隊與堯平布朗尼合作，打造大學世家系列爆款短影音。

TAAA臺北市廣告代理商業同業公會常務理事鄭資益稱讚畢業生的創意，並提醒他們在快速變化的環境中要穩重前行。MAA台北市媒體服務代理商協會理事長盧人瑞則鼓勵畢業生在畢業後挑戰自己，尋找能發揮潛力的工作方向。4A台北市廣告業經營人協會理事長陳琦琦看到畢業生們在AI時代的優秀表現，並邀請他們加入4A的各家廣告公司。TIPRA台灣暨臺北市國際公共關係協會常務理事徐布強調公關溝通的重要性，希望畢業生能在未來的職涯中發揮所學。

圖5：世新公廣系拾光整合行銷團隊與三星最新的旗艦平板合作，發揮創意推廣Galaxy AI功能。（圖／世新大學提供）

▲ 世新公廣系拾光整合行銷團隊與三星最新的旗艦平板合作，發揮創意推廣Galaxy AI功能。

AMT亞太行銷數位轉型聯盟協會共同創辦人黃燕玲指出，適應快速變化的能力是當今最需要的，她祝福畢業生能在未來找到理想的工作。VML Taiwan台灣智威執行長鄧博文則分享了他對畢業生態度的重要性的看法，「真正畢業不在於你今天做的多好，而是在於你已經具備了專業與勇氣，去克服未來你將面對的任何一個挑戰。」利眾公關顧問集團總經理陳思琳引用「想都是問題，做就是答案」，鼓勵畢業生積極行動，迎接未來的挑戰。

世新大學公廣系第31屆畢業展《待｜速》不僅展示了學生的創意作品，也為業界提供了人才招募的契機。展覽將進行至4月27日，學生們的作品涵蓋了沉浸式體驗、短影音行銷等新趨勢，並與味王經典泡麵系列、台灣三星Galaxy Tab S10系列、鮮乳坊、Elastine伊絲婷奢華香水洗髮精、VERO、一塊小宇宙、Koobestar酷覓星、Himalaya喜馬拉雅有聲書國際版、麗華西點、堯平布朗尼、晚安奈特is night、Once More夾餡手工餅乾、莫恩先生布丁、Sybaris、SerendiPIC拍貼機及李鐵柱老火鍋等16家品牌合作，展現了他們在數位時代中的行銷創意。世新公廣系的教育理念和學生成果，吸引了眾多業界人士和學術界的關注，為畢業生的未來打下了堅實的基礎。

圖6：世新公廣系實夢貘團隊為SerendiPIC拍貼機打造的展間，吸引眾多參觀者體驗。（圖／世新大學提供）

▲ 世新公廣系實夢貘團隊為SerendiPIC拍貼機打造的展間，吸引眾多參觀者體驗。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
425 2 3722 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
香港金像獎完整得獎名單！劉青雲四度奪影帝　最大贏家掃走9項獎
鍾明軒點名4同行「趁機踩一腳」！　網紅公開道歉

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台人「最熟悉的味道」竟能抗大腦衰老！醫曝神奇功效

別再掏耳朵！醫師曝「3大風險」超恐怖：都是真實案例

210元吃麵「中千萬發票」幸運兒在哪　只剩8天趕快來領獎

春水堂「點餐1規定」她怨：不能接受收10％服務費　員工曝規定原因

世新大學公廣系畢展以《待｜速》為主題　攜16品牌共創行銷新趨勢

別在機場充電手機！專家點出「3風險」警告資料外洩

老醫師驚「妹妹啊...裡面都菜花」　她急看泌尿科：該信誰

外食族一日3餐「要花500元」！　大批網友嘆：已經是低標了

為改善家境…19歲酒店妹整形拚上位卻遭冷凍每天哭　一票人指這原因

老公外遇不回家！人妻「1原因」離不下去：我不是沒骨氣

#李珠珢 來台首次SOLO舞台　仙氣造型大跳《like JENNIE》

賴清德：要戰獨裁應該去北京天安門

〈跳樓機〉原唱LBI利比　首登音綜演唱破億神曲！

爸騎重機在前方！母女車內爭老公　網笑：真的老婆是那台坐騎

接體車違停「領大體」遭拖吊　網怒：有這麼缺錢嗎

安心亞「透視馬甲」好兇　辣跳〈like JENNIE〉

館長感謝韓國瑜「柯爸家祭坐到尾」　哽咽喊話：幫我救出柯文哲

【1秒悲劇】男貼完春聯得意欣賞中　下秒手滑關門回不了家：X北

馬英九痛批賴清德無能！　「總統不好當但我看不下去了」

【不覺得哪裡怪怪的嗎】看著牌面抽一張...放回被猜中她超驚訝XD

台人「最熟悉的味道」竟能抗大腦衰老！醫曝神奇功效

別再掏耳朵！醫師曝「3大風險」超恐怖：都是真實案例

210元吃麵「中千萬發票」幸運兒在哪　只剩8天趕快來領獎

春水堂「點餐1規定」她怨：不能接受收10％服務費　員工曝規定原因

世新大學公廣系畢展以《待｜速》為主題　攜16品牌共創行銷新趨勢

別在機場充電手機！專家點出「3風險」警告資料外洩

老醫師驚「妹妹啊...裡面都菜花」　她急看泌尿科：該信誰

外食族一日3餐「要花500元」！　大批網友嘆：已經是低標了

為改善家境…19歲酒店妹整形拚上位卻遭冷凍每天哭　一票人指這原因

老公外遇不回家！人妻「1原因」離不下去：我不是沒骨氣

台人「最熟悉的味道」竟能抗大腦衰老！醫曝神奇功效

獵鷹單場飆111分拒絕被橫掃　季後賽G3撂倒勇士奪首勝

新女團VVS出道就惹議！撞VANNER粉絲名＋同名男團　製作人說法惹眾怒

購物車商品一夜變貴！美國、大陸跨境電商集體漲價　亞馬遜漲近30%

愛貓確診淋巴癌！魚乾心碎落淚「剩不到1年壽命」化療陷兩難

美式超跑瘋狂升級版「10.3秒加速破320KM」！全球最大渦輪榨2031匹

香港金像獎完整得獎名單！劉青雲四度奪影帝　最大贏家掃走9項獎

快訊／領航猿BCL資格賽爆衝突　盧峻翔被對手「熊抱」成意外插曲

克莉絲汀史都華婚禮現場曝光！「甜吻編劇妻」吐露生子計畫

別再掏耳朵！醫師曝「3大風險」超恐怖：都是真實案例

【氣噗噗】1歲嬰被阿嬤罵沒大沒小　他奶音罵「噠噠噠噠」

生活熱門新聞

藍白426上凱道！外國記者「直白3字」評價

台灣「連鎖加油站」無預警倒光！　官網消失了

女童被迫「脫內褲貼紮」！狼教練辯：在傳達溫暖

詐騙新招！他1動作「2.5萬沒了」　銀行追不回

她不能接受春水堂收10％服務費　員工曝原因

明鋒面掃全台　「下最大」地區曝

一票批台灣只會跪美國！胡采蘋：洗洗睡吧

100隻哆啦A夢降臨台北！12米巨型公仔、新道具亮相

小時候「都聽過1句口頭禪」！萬人爆共鳴：用台語更嗆

鋒面今晚報到「明天全台有雨」　周二起回溫又放晴

210元吃麵中千萬發票　只剩8天快來領獎

出國帶面膜「竟遭罰6000」一票太衝擊！苦主：歐洲會看

超商茶葉蛋「店員1動作超關鍵」！他讚：是好店

藍白426上凱道！苦苓點出3件事：怎麼辦？

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

約到變性人！陸男「挖隆乳矽膠、剪爛生殖器」殘殺

網出征蔡阿嘎堂妹：有這種親戚雖小

日人妻「1天被硬上3次」！婚內性侵11年生6孩

藍白426上凱道！外國記者「直白3字」評價

板橋男行刑式槍殺畫師妻！畫室學生震驚：怎麼會這樣

賴清德滿意度「死亡交叉」　黃揚明提醒藍營大人物

向上路聯結車無煞車追撞！21汽機車撞毀9傷

百億大亨出軌小三「奢華砲房內裝曝光」！

建案施工挖倒7透天　住戶痛批：建商兩手一攤喊「沒錢」

台灣「連鎖加油站」無預警倒光！　官網消失了

即／台中向上路長下坡連環撞！傷亡不明

拍夫妻性愛片逼女兒看！鬼父性侵53次遭重判

快訊／板橋男「朝前妻頭部」開槍　女死男命危

板橋女畫師遭前夫行刑式槍殺　子彈射進額頭身亡

更多

最夯影音

更多

#李珠珢 來台首次SOLO舞台　仙氣造型大跳《like JENNIE》

賴清德：要戰獨裁應該去北京天安門

〈跳樓機〉原唱LBI利比　首登音綜演唱破億神曲！

爸騎重機在前方！母女車內爭老公　網笑：真的老婆是那台坐騎

接體車違停「領大體」遭拖吊　網怒：有這麼缺錢嗎

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面