世新大學公廣系畢展以《待｜速》為主題　攜16品牌共創行銷新趨勢

▲ 世新大學公廣系第31屆畢業展《待｜速》開幕式，系友、師長齊聚支持畢業生。（圖／世新大學提供，下同）

台北訊

世新大學公共關係暨廣告學系的第31屆畢業展覽26日在松山文創園區五號倉庫舉辦揭幕點燈儀式，吸引了業界名流和學術菁英的熱切關注。這次展覽以《待｜速》為主題，巧妙地探討了數位時代快慢節奏中的品牌行銷新思維。世新公廣系的學生與16家知名品牌合作，展現了他們在行銷節奏上的敏銳觀察和靈活應變能力。

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▲ 世新大學公廣系第31屆畢業展《待｜速》邀集業界嘉賓一同揭幕點燈。

世新大學校長陳清河致詞時強調，世新公廣系在培育學生的創意與實務能力方面的卓越表現。他指出，世新公廣系擁有全國唯一完整的公共關係課程與師資，將公關、廣告及行銷的專業理論與實務操作緊密結合，並著重提升AI行銷能力，培育出符合市場需求的公關與廣告專才。這樣的教育理念不僅吸引了眾多有志於公關廣告領域的高中生，也為學生提供了多元的職涯選擇。

▲ 世新公廣系鬼點子俱樂部團隊為味王泡麵企劃一系列社群活動。

系主任徐暄淯在致詞中表示，公廣系的學生在四年的學習中磨練了自己的技能，今天的畢業展是他們努力的成果。她感謝16個品牌在過去半年中對學生團隊的支持，並指出這次展覽是各品牌覓才的最佳橋樑。校友會總會理事長陳錦祥回憶起自己在世新的學習經歷，強調公共關係在傳播學門中的重要性。他鼓勵畢業生加入校友會，利用校友資源在職業生涯中獲得支持。公關學友會理事長張宏林提到公廣系悠久的歷史，並讚揚畢業生在各領域的傑出表現。他形容公關廣告技術如所羅門王的指環，能夠與全世界溝通，希望畢業生善用這一工具，讓社會更美好。

▲ 世新公廣系大腦總部團隊與堯平布朗尼合作，打造大學世家系列爆款短影音。

TAAA臺北市廣告代理商業同業公會常務理事鄭資益稱讚畢業生的創意，並提醒他們在快速變化的環境中要穩重前行。MAA台北市媒體服務代理商協會理事長盧人瑞則鼓勵畢業生在畢業後挑戰自己，尋找能發揮潛力的工作方向。4A台北市廣告業經營人協會理事長陳琦琦看到畢業生們在AI時代的優秀表現，並邀請他們加入4A的各家廣告公司。TIPRA台灣暨臺北市國際公共關係協會常務理事徐布強調公關溝通的重要性，希望畢業生能在未來的職涯中發揮所學。

▲ 世新公廣系拾光整合行銷團隊與三星最新的旗艦平板合作，發揮創意推廣Galaxy AI功能。

AMT亞太行銷數位轉型聯盟協會共同創辦人黃燕玲指出，適應快速變化的能力是當今最需要的，她祝福畢業生能在未來找到理想的工作。VML Taiwan台灣智威執行長鄧博文則分享了他對畢業生態度的重要性的看法，「真正畢業不在於你今天做的多好，而是在於你已經具備了專業與勇氣，去克服未來你將面對的任何一個挑戰。」利眾公關顧問集團總經理陳思琳引用「想都是問題，做就是答案」，鼓勵畢業生積極行動，迎接未來的挑戰。

世新大學公廣系第31屆畢業展《待｜速》不僅展示了學生的創意作品，也為業界提供了人才招募的契機。展覽將進行至4月27日，學生們的作品涵蓋了沉浸式體驗、短影音行銷等新趨勢，並與味王經典泡麵系列、台灣三星Galaxy Tab S10系列、鮮乳坊、Elastine伊絲婷奢華香水洗髮精、VERO、一塊小宇宙、Koobestar酷覓星、Himalaya喜馬拉雅有聲書國際版、麗華西點、堯平布朗尼、晚安奈特is night、Once More夾餡手工餅乾、莫恩先生布丁、Sybaris、SerendiPIC拍貼機及李鐵柱老火鍋等16家品牌合作，展現了他們在數位時代中的行銷創意。世新公廣系的教育理念和學生成果，吸引了眾多業界人士和學術界的關注，為畢業生的未來打下了堅實的基礎。

▲ 世新公廣系實夢貘團隊為SerendiPIC拍貼機打造的展間，吸引眾多參觀者體驗。