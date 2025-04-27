北投警連掀北聯幫毒品分裝場+倉庫　19人落網查扣2公斤毒品

記者張君豪／台北報導

台北市警方執行安居緝毒專案，專案從3月10日開始到4月18日結束，北投警分局展現強力執法態勢，專案期間執行查獲35件毒品案件，逮捕53名涉案人，並查獲轄區北聯幫陳姓大哥涉嫌經營依托咪酯分裝場，總計動員警力達330人，查扣二級毒品超過2公斤，成效頗豐。

▲北投警方破獲北聯幫毒品分裝場、倉庫，並逮捕2名陳姓要角及涉案成員。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

北投警分局偵查隊長陳怡凱昔任文山一警分局偵查隊長時，去年5月11日轄區發生竹聯幫靜安會文山分會試毒成員吸毒後、駕車高速衝撞老翁致死案件，陳怡凱秘密擴大蒐報並會同刑事局先後搗破靜安會文山分會位於木柵路舊公寓的毒咖啡分裝場，並收網逮捕靜安會文山分會長、綽號「大天」的黃男及幫眾12人到案。

警方鎖定在雙北地區建構販賣毒品網絡及依托咪酯分裝場的北聯幫陳姓角頭（37歲），兵分多路到北市北投、中山、新北市三重區執行搜索攻堅勤務，4月14日13時許，在新北三重區某飯店逮捕陳姓大哥，收網逮捕該分裝場共10名涉案人。





另外在北投區溫泉路發動另起攻堅逮捕行動，搗毀北聯幫另名陳姓大哥（54歲）經營的毒品倉庫，警方行動時毒倉成員逃竄，便衣刑警在溫泉路當街表明身分亮槍逮人，當場逮捕2女7男共9名嫌疑人，警方還出動大型警備車載運男女犯嫌，訊後依毒品危害防制條例移送士林地檢署複訊。其中陳姓大哥遭檢察官聲押獲准。

北投警方表示：本次專案行動查扣一級毒品50克、二級毒品2083克、三級毒品108克，以及咖啡包22包和二級毒品煙彈129顆，並查獲不法所得28萬餘元。警方將持續溯源追查毒品原料來源及流向，持續掃黑、緝毒不中斷，展現警察掃蕩犯罪決心。









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