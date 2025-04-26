快訊／每月助詐團洗錢上億！全國最大「幣想科技」負責人遭聲押

▲刑事局2大隊搜索全台最大連鎖幣商。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者黃宥寧、陳韻如／台北報導

在全台14個縣市有36處實體店面的「幣想」虛擬貨幣交易所，涉嫌替詐騙集團洗錢，刑事局偵查第2大隊24日展開大動作搜索，並帶回施姓負責人等7人到案，昨(25日)晚間6時許依違反洗錢防制法解送地檢署偵辦。案經檢方複訊，施姓負責人及楊姓、王姓男子3人遭到聲押；另3人分別10至20萬元不等交保；1人50萬元交保並限制住居；1人訊後請回。

警方查出，施姓男子等人，在全國設立「幣想」交易所，專門替詐騙集團洗錢，手法主要是詐騙集團要被害人至虛擬貨幣交易所付現金，由交易所轉帳給詐騙集團。

▲主嫌剛買的法拉利Roma超跑被查扣。（圖／記者邱中岳翻攝）

刑事局24日展開搜索後，並將施男等7人帶回調查後，於昨晚18時許，依違反洗錢防制法移送士林地檢署偵辦，初步了解，虛擬貨幣交易所每個月金流就達上億元，不排除以抽成來說，每個月不法獲利上看千萬。

案經檢方複訊，施男、楊男、王男遭到聲押；另羅姓男子、廖姓女子、葉姓女子則以10萬至20萬不等金額交保；另名林姓女子50萬元交保，並限制住居；其中一名林姓男子則訊後請回，全案仍在積極偵辦當中，至於詳細案情也還有待調查釐清。