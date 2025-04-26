「家暴妻子還狂發酒瘋」被女兒拒養　重病男辯：打過但沒常常打

記者黃翊婷／綜合報導

南部一名女子控訴，父親阿輝（化名）長期酗酒，經常發酒瘋造成鄰居困擾，母親為此帶著他們搬家至少7次，父親卻對母親家暴，甚至多次酒駕入監，如今父親重病無力支付醫藥費，她也不願意接手，因而決定向法院聲請免除對父親的扶養義務，日前獲得法官裁定准許。

▲阿輝年邁生重病，卻因過去的荒唐行為，被女兒拒絕扶養。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

阿輝的女兒在判決書中主張，自有記憶以來，都是母親單獨照料她長大，父親幾乎每天酗酒，酒後就在家中或鄰居間大吵大鬧，母親覺得愧疚，多次帶著他們搬家，避免父親發酒瘋對鄰居造成負面影響，光是在她的記憶中，一家人至少搬過7次家。

更讓女兒無法接受的是，父親還會對母親家暴，甚至因為多次酒駕被判入監服刑，如今她已經長大了，卻突然收到醫院通知，說需要她配合處理父親的醫療決策及住出院照顧等事情，考量到父親過去的所作所為，她決定向法院聲請免除對父親的扶養義務。

阿輝則抗辯，他的確沒有扶養過女兒，早期雖然有酗酒習慣，但吵鬧次數不多，他不知道為什麼要搬家，「我以前曾對妻子施暴，但沒有常常施暴。」

經查，阿輝目前因中風等病症被社會局安置在護理之家，112年度無申報所得，名下有3筆土地，確實已達到不能維持生活的程度，需要家人扶養照顧。

不過，法官認為，阿輝在女兒尚未成年時，無正當理由未盡到扶養義務，甚至家暴妻子，在女兒的成長過程中留下陰影，情節堪屬重大，現在若反過來強令女兒負起扶養義務，顯然有失公平，最終裁定准許女兒的請求，免除她對父親的扶養義務，全案仍可抗告。

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