叫我第一名！桃園市總工會成立逾70年　首位女性理事長陳若蘭就任

▲桃園市總工會首位女性理事長陳若蘭(右)就任。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市總工會新、卸任理事長陳若蘭、翁政國，25日於中壢區舉行交接典禮。新任理事長陳若蘭表示，「捍衛勞權不是口號，而是行動」，作為總工會成立以來首位女性理事長，將全力以赴帶領團隊更上層樓。尤其近期面對進口汽車零關稅等議題，工會將積極因應，確保勞工權益不受侵害。

出席交接典禮的市長張善政表示，桃園為全國工業產值最高的城市，總工會理事長職務責任重大，不僅須凝聚產業力量，也要帶領工會因應快速變動的國際局勢。

▲勞動局長李賢祥(中)指出，市府將持續推動「勞工五夠力」政策。（圖／市府提供）

張善政指出，面對國際關稅政策帶來的衝擊，市府將與中央攜手合作，持續在預算與資源上提供支持，並規劃三大方向協助產業應對，包括與勞動部攜手推動相關紓困機制，協助勞工與企業度過產業震盪期；其次，推動智慧轉型與數位升級，提升產業利潤結構，強化企業抵禦國際變局的能力；第三，啟動「桃園智慧產業學院」，協助產業人才強化技術能力。

勞動局長李賢祥指出，市府是勞工朋友最堅實的後盾，將持續推動「勞工五夠力」政策，協助企業建立安全且優質的就業環境，並以「人人有頭路、勞權再提升」的精神，積極保障勞工權益。期盼未來持續與工會攜手合作，為桃園勞工打造更佳未來。

桃園市總工會成立於民國40年，會員逾10萬人，是桃園最重要的勞工組織之一，輔導工會並且舉辦勞工幹部訓練，希望讓工會的成立及運作更為健全，讓勞工權益獲得保障。