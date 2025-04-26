微軟發佈《2025 工作趨勢指數》：AI 前瞻企業正崛起…員工將轉型

記者蘇晟彥／綜合報導

微軟 25 日發佈最新《2025 工作趨勢指數》報告，深入探討 AI 對工作職場的深遠影響。研究涵蓋來自 31 個國家、31,000 名員工的調查結果，報告指出，新型組織形態「AI 前瞻企業」正逐步崛起；這類企業正善用垂手可得的智慧工具，透過建立人類與 Agent 協同運作的團隊來推動企業轉型，而隨著 Agent 的加入，員工將成為「Agent 管理者」，負責建立、指派和管理 Agents，從而提升工作效能。

▼微軟發佈最新《2025 工作趨勢指數》，指出「AI 前瞻企業」正逐步崛起。



根據調查顯示，全球有 71% 的「AI 前瞻企業」員工表示自己的公司正蓬勃發展，相較於一般企業僅有 37%。在亞太地區差距更為明顯，分別為 73% 相較於 36%。此外，微軟亦宣佈 Microsoft 365 Copilot 新功能，涵蓋全新功能與強化的 Agent 協作體驗，包括深度推理模型驅動的 Researcher（研究員）與 Analyst（分析師）、AI 內容創作應用 Create、Copilot Notebooks 及 Copilot Search 等功能。

企業邁向「AI 前瞻企業」轉型旅程

雖然每個組織的 AI 發展路徑不同，根據微軟觀察，共通的轉型歷程大致可分為三個階段，並隨時間逐步演進：

⬦ 第一階段為「AI 助手輔助工作」：每位員工配備個人 AI 助手，用以提升日常工作效率與執行品質。

⬦ 第二階段為「建立人類與 Agent 共同協作團隊」：Agents 以「數位員工」角色加入團隊，在人類指導下執行研究、市場規劃等特定任務。

⬦第三階段為「人類主導、Agent 執行」：由人類制定策略方向，Agents 負責執行商業與工作流程，必要時由人來檢查確認，以確保任務方向一致。

關鍵數據揭示 AI 對亞太與台灣職場的深遠影響

以下為《2025 工作趨勢指數》報告針對亞太地區的洞察：

⬦ 58% 的「AI 前瞻企業」員工表示能夠承擔更多的工作，遠高於一般企業的 21%。

⬦ 92% 的「AI 前瞻企業」員工認為更有機會投入有意義的工作（一般企業僅為 77%）。