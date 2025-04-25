第一印象不只看臉　美研究﹕女性靠「氣味」決定交往

▲研究發現女性會透過初次見面時的氣味，形成對他人的第一印象好惡感。（示意圖／photoAC）

圖文／鏡週刊

康乃爾大學（Cornell University）的研究發現，女性在初次見面時，光憑氣味就能形成對他人的初步好惡感。這份發表在《科學報告》（Scientific Reports）上的研究強調，儘管氣味在社交互動中常被忽略，但其影響可能比我們所認為的更為深遠。

據《紐約郵報》報導，作者扎亞斯（Vivian Zayas）的研究指出，面對面互動中，除了語言、表情和肢體語言外，氣味或許會在無形中影響我們對他人的好感度。扎亞斯與第一作者蓋比（Jessica Gaby）主導的研究探討「外交氣味」的概念，這種氣味不僅僅是我們的體味，還包括了我們用的除臭劑、香水、衣物清潔劑的味道，甚至午餐殘留的氣味也可能包含在內。

這項社交實驗招募40名年齡介於18至30歲的女性，參與「快速交友」（speed-friending）實驗，實驗流程包含2個階段，首先，參與者穿著普通棉質T恤12小時，以採集其獨特的體味。她們會依據聞到的他人T恤氣味進行評價，接著再快速瀏覽（100毫秒）對方臉部照片，並根據第一眼印象判斷是否可能成為朋友。隨後實驗進入實質互動環節，所有參與者會進行10輪面對面交談，每輪持續4分鐘。互動結束後，他們會再聞一次同一件T恤，然後重新給它的氣味打分數。

研究顯示，初次嗅聞氣味就能預測女性對彼此面對面互動的好感度。這表示，氣味在女性判斷彼此是否合適方面扮演著直覺性的角色。不過，氣味的評價會隨著互動而改變。愉快的交流能使原本普通的氣味轉為「好聞」，反之，不愉快的互動則可能顯著降低氣味的評價。蓋比認為，嗅覺經驗和社交互動是相互影響的。人們對體味的感知是動態的，會受到過去經驗和當下互動而動態調整。

蓋比指出，「外交氣味」其實是由許多個人化的細節構成，像是飲食習慣、寵物偏好（貓或狗）、甚至洗衣精的選擇。這些氣味線索與生活習慣緊密相連，不知不覺地透露出我們的個性和價值觀。

扎亞斯強調，這項研究揭示了氣味在社交判斷中潛移默化的影響力。她認為人類能憑藉敏銳的嗅覺洞察細微的社交資訊，這種「感知上的協調」遠超出意識層面。因此，人際關係的發展可能早已受到難以察覺的氣味所左右，而不僅僅是言語和行為。



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