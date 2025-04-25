　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

第一印象不只看臉　美研究﹕女性靠「氣味」決定交往

研究發現女性會透過初次見面時的氣味，形成對他人的第一印象好惡感。（示意圖，photoAC）

▲研究發現女性會透過初次見面時的氣味，形成對他人的第一印象好惡感。（示意圖／photoAC）

圖文／鏡週刊

康乃爾大學（Cornell University）的研究發現，女性在初次見面時，光憑氣味就能形成對他人的初步好惡感。這份發表在《科學報告》（Scientific Reports）上的研究強調，儘管氣味在社交互動中常被忽略，但其影響可能比我們所認為的更為深遠。

據《紐約郵報》報導，作者扎亞斯（Vivian Zayas）的研究指出，面對面互動中，除了語言、表情和肢體語言外，氣味或許會在無形中影響我們對他人的好感度。扎亞斯與第一作者蓋比（Jessica Gaby）主導的研究探討「外交氣味」的概念，這種氣味不僅僅是我們的體味，還包括了我們用的除臭劑、香水、衣物清潔劑的味道，甚至午餐殘留的氣味也可能包含在內。

這項社交實驗招募40名年齡介於18至30歲的女性，參與「快速交友」（speed-friending）實驗，實驗流程包含2個階段，首先，參與者穿著普通棉質T恤12小時，以採集其獨特的體味。她們會依據聞到的他人T恤氣味進行評價，接著再快速瀏覽（100毫秒）對方臉部照片，並根據第一眼印象判斷是否可能成為朋友。隨後實驗進入實質互動環節，所有參與者會進行10輪面對面交談，每輪持續4分鐘。互動結束後，他們會再聞一次同一件T恤，然後重新給它的氣味打分數。

研究顯示，初次嗅聞氣味就能預測女性對彼此面對面互動的好感度。這表示，氣味在女性判斷彼此是否合適方面扮演著直覺性的角色。不過，氣味的評價會隨著互動而改變。愉快的交流能使原本普通的氣味轉為「好聞」，反之，不愉快的互動則可能顯著降低氣味的評價。蓋比認為，嗅覺經驗和社交互動是相互影響的。人們對體味的感知是動態的，會受到過去經驗和當下互動而動態調整。

蓋比指出，「外交氣味」其實是由許多個人化的細節構成，像是飲食習慣、寵物偏好（貓或狗）、甚至洗衣精的選擇。這些氣味線索與生活習慣緊密相連，不知不覺地透露出我們的個性和價值觀。

扎亞斯強調，這項研究揭示了氣味在社交判斷中潛移默化的影響力。她認為人類能憑藉敏銳的嗅覺洞察細微的社交資訊，這種「感知上的協調」遠超出意識層面。因此，人際關係的發展可能早已受到難以察覺的氣味所左右，而不僅僅是言語和行為。


更多鏡週刊報導
千萬善款淪私人金庫！身障協會爆假公益真斂財　名模理事養狐狸炫富
前傑尼斯偶像下海當牛郎　賣笑討中國富婆歡心！自誇以前很紅
一度以為失聰！英國男耳掉出「卡20年」樂高積木　醫護傻眼

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
557 3 4203 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／史上最長空服員罷工！長榮求償3400萬　結果出爐
八點檔女星拍到一半「地上都是血」：整個褲子濕掉
快訊／宜罷綠大翻車！檢調約談15人　3黨工羈押禁見
張菲辣媳遭酸太嬌！　買外帶被兇怒喊：不吃了
預算遭砍！行政院中辦「沒錢換飲水機濾心」　公告曝光
連5年虧損！處分股權止血沒用　股價雙雙跌逾7％
入夜雨更強！　下周一雨區再擴大
快訊／宜蘭罷綠重創！　俞凌傑准押禁見

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南韓調查︰DeepSeek擅自向美中「轉移用戶資訊」

酒後用特斯拉自動駕駛功能　警發現「男座位上爽睡」酒駕罪逮捕

第一印象不只看臉　美研究﹕女性靠「氣味」決定交往

搶先日本？　南韓：7月8日前可望「與美達成關稅協議」

克什米爾恐攻　印度下令巴基斯坦公民4／29前離境

快訊／南韓首爾「知名商展中心」COEX火災！濃煙竄出

JR福知山線出軌107死！　20周年上午9時18分默哀悼念

日拒川普「抗中貿易集團」要求　盼G7峰會前後達成協議

美防長爆設「骯髒線」！繞過安全裝置　用Signal傳遞軍事機密

日本長野重大車禍　4名學生身亡！午休外出車輛爛毀

1塊錢掉進鍋！她整鍋「66顆茶葉蛋」全買走：自己負責

【串通閨蜜給另一半夾菜】老公嚇壞急夾走滿臉懷疑人生！

宜蘭礁溪車禍！　2車相撞噴飛撞進田裡1側翻

傳柯文哲「不雅片」是女星寫真　黃國昌嗆：曾試圖抹黃的人出來道歉

上班巧遇「山神」！　清潔隊暖心引導牠遠離馬路

神童被說「看得到脖子了」　秒用力：我本來就有！

【不是你XD！】萌娃初次餵柴柴吃零食　聽口令竟一起坐下

回娘家幫忙無聊開監視器　見尪抓倉鼠懟鏡頭報平安超可愛XD

【勇敢的年輕兄弟檔】機智施救＋及時報警幫落水女孩脫險！

【泰格與雪兒】醫美友情

南韓調查︰DeepSeek擅自向美中「轉移用戶資訊」

酒後用特斯拉自動駕駛功能　警發現「男座位上爽睡」酒駕罪逮捕

第一印象不只看臉　美研究﹕女性靠「氣味」決定交往

搶先日本？　南韓：7月8日前可望「與美達成關稅協議」

克什米爾恐攻　印度下令巴基斯坦公民4／29前離境

快訊／南韓首爾「知名商展中心」COEX火災！濃煙竄出

JR福知山線出軌107死！　20周年上午9時18分默哀悼念

日拒川普「抗中貿易集團」要求　盼G7峰會前後達成協議

美防長爆設「骯髒線」！繞過安全裝置　用Signal傳遞軍事機密

日本長野重大車禍　4名學生身亡！午休外出車輛爛毀

國民黨動員5萬人426上凱道！　綠冷回：找的到活人為何要死人連署？

快訊／史上最長空服員罷工！長榮求償3400萬...連環輸敗訴確定

黃國昌指MIT國家隊變中國貼牌隊　卓榮泰：2個禮拜查清楚

聽「沒見過面」網友建議！押房500萬投資　桃園婦還想告警察

年輕奶爸上飛機前「發耳塞+糖果」！他收暖心紙條感動：懂做人

TOYOTA「高級版RAV4」6月日本推改款！外觀換新、導入油電新車型

南韓影后金敏喜不倫9年產一子　「望著兒子寵溺笑了」公園散步溫馨畫面曝光

澎湖花火節要來了！超萌史努比公仔現身5景點、最佳觀賞點攻略

Google2024年「移除4.15億詐騙廣告」　攜手數發部3大面向積極堵詐

5款明星同款精品包推薦　秀智CELINE手袋是心動之選、FENDI出鏡率最高

傳柯文哲「不雅片」是女星寫真　黃國昌嗆：曾試圖抹黃的人出來道歉

國際熱門新聞

最狂孕婦！抓姦老公　她挺孕肚打死小三

反擊川普關稅戰　北京下一招曝光

24歲美女星離奇過世「一屍兩命」！警證實已懷孕

登機時遇空服員1要求　男爽獲得9.7萬元

2美海軍陸戰隊員性侵日本女

iPhone更新iOS 18.5　電池突被標「二手」

特斯拉財報重挫71%！馬斯克嘆氣盼川普降低關稅

陸禁韓國向美出口稀土　揚言以「長臂管轄」制裁

日本長野重大車禍　4名學生身亡

《紐時》：川普關稅戰恐把「亞太地區」拱手讓給中國

台大擠進亞洲前30！2025台灣最強大學排名曝

習近平決心硬槓美國　川普想談判恐要主動

1夫5妻！30歲美男認：無法停止劈腿

小米爆逼員工每天工作15hrs　沒達標就解僱

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

最狂孕婦！抓姦老公　她挺孕肚打死小三

艾莉絲淡出演藝圈「45歲身材超狂」

「年紀越大朋友越少」星座Top 3

反擊川普關稅戰　北京下一招曝光

「蔡阿嘎身邊人」疑涉詐1.2億還洗錢！　身分被起底

呂秋遠私生子風波　生母背景遭爆：曾是他手下學習律師

高雄再傳托嬰中心虐嬰！呼巴掌、強灌副食品

人氣漫畫家「公開前任後宮照」

24歲美女星離奇過世「一屍兩命」！警證實已懷孕

正妹賣車！　攝影師「不拍內裝拍內褲」被臭罵

PLG火爆現場！　台鋼啦啦隊「超低胸」場邊32撞踢館

背長槍到中興大學！警衝場戒備...他曝：目標是夜市

彰基百袋鮮血搶命5小時　救回康橋擊劍冠軍

登機時遇空服員1要求　男爽獲得9.7萬元

快訊／台南香舖店惡火　老闆夫妻不治

更多

最夯影音

更多

1塊錢掉進鍋！她整鍋「66顆茶葉蛋」全買走：自己負責

【串通閨蜜給另一半夾菜】老公嚇壞急夾走滿臉懷疑人生！

宜蘭礁溪車禍！　2車相撞噴飛撞進田裡1側翻

傳柯文哲「不雅片」是女星寫真　黃國昌嗆：曾試圖抹黃的人出來道歉

上班巧遇「山神」！　清潔隊暖心引導牠遠離馬路

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面