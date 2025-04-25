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21歲網美「罹癌後閃婚」！抗病1年辭世　最後身影曝光

▲▼21歲網紅罹癌「堅強抗病1年」逝世！　最後身影曝光。（圖／翻攝dominiquemcshain）

▲多米妮克罹癌1年後逝世。（圖／翻攝dominiquemcshain，下同。）

記者吳美依／綜合報導

來自紐西蘭的多米妮克（Dominique McShain）去年被診斷罹患大腸癌末期，經常在社群媒體分享抗癌心路歷程。儘管她一直抱持樂觀態度，但1年後依然不敵病魔去世，得年僅21歲。

2024年4月，多米妮克被診斷出大腸癌，病情發展已至末期，癌細胞轉移到肝臟，估計只能再活1至5年，伴隨而來的嚴重症狀與高強度治療，更讓她被迫中斷大學學業與兼職工作。儘管如此，她仍經常在TikTok等社群媒體，與20多萬名粉絲分享抗癌日常，希望能夠幫助其他年輕人，及早發現症狀。

此外，多米妮克發現罹癌的1個月後火速訂婚，去年7月12日與丈夫尚恩（Sean Suson）結婚，並且前往泰國渡蜜月。她曾經解釋為何那麼早婚，「當我被診斷出癌症末期時，我知道自己永遠不能生小孩了」，感覺自己體驗人生的權利被奪走，但至少還可以訂婚與結婚。

▲▼21歲網紅罹癌「堅強抗病1年」逝世！　最後身影曝光。（圖／翻攝dominiquemcshain）

▲▼21歲網紅罹癌「堅強抗病1年」逝世！　最後身影曝光。（圖／翻攝dominiquemcshain）

本月6日，多米妮克發文宣布，她最近被醫師告知「只剩下幾天到幾周可以活」，其癌症病情急速惡化，肝臟迅速衰竭，以至於出現黃疸，已經轉移至臨終關懷病房，專注緩解疼痛與控制副作用。

多米妮克12日也在TikTok發布影片，只見她一頭短捲髮，面容憔悴地躺臥床上，眼睛出現明顯黃疸症狀，未料竟是最後身影。她說，「抱歉很少更新，我還活著，但非常泛黃，肚子浮現靜脈並且腫脹，這讓我增重7公斤，對我的身材比例而言非常多。」

不過，多米妮克生前曾表示，遇見無條件深愛自己的朋友與家人，已經像是中樂透一般幸運，「我的人生或許很短暫，但我真的認為自己已經充分利用每一分每一秒。」談到死亡時，她也非常坦然，「我最近經常想像天堂的模樣，在那裡，我終於可以從伴隨我已久的痛苦裡解脫……儘管離開你們會很難過，但請知道我將擺脫痛苦，獲得安寧。」

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