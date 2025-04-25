川普不滿俄羅斯襲擊基輔：停戰未來幾天非常重要

▲俄軍BM-21「冰雹」122mm多管火箭砲向烏克蘭境內陣地開火。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普在推動俄烏停火的同時，今天對俄羅斯飛彈襲擊烏克蘭首都基輔表達不滿。他表示，美國希望盡快促成戰爭結束，並強調「未來幾天將會非常重要」。川普指出，俄烏雙方都希望達成和平協議，美國對雙方施加了很大的壓力。

川普在自家社群媒體「真實社群」發文，批評俄羅斯總統普丁，表示「俄羅斯襲擊基輔令我不高興」，並呼籲普丁停止攻擊，強調「讓我們搞定和平協議」。

下午，川普在白宮會見來訪的挪威首相斯托爾，兩人在會後共同接受媒體訪問。川普表示，他們討論了貿易和俄烏戰爭等議題，並強調美國在推動俄烏戰爭終結方面的關鍵角色。川普指出，美國希望盡快促成這場戰爭結束，目前已取得許多進展，「看看接下來會怎樣，未來幾天將會非常重要」。

美國國務卿盧比歐也在場，他表示，這場戰爭是可以結束的，美國已向俄烏雙方展現了一條前進的道路，讓他們看到了終點線，只需要雙方都同意。盧比歐強調，昨天的飛彈攻擊事件提醒大家為何這場戰爭必須結束，「真的太可怕了」。

川普指出，達成和平協議需要雙方的配合，也需要烏克蘭的意願，但目前他們正遭受嚴重攻擊。他強調，俄烏雙方都希望達成協議，雖然情況複雜，但美國對雙方都施加了很大的壓力。

當被問及普丁做了什麼來推進俄烏和平協議時，川普回應說，「停止企圖佔領整個國家，這已是相當大的讓步」。

根據美聯社報導，俄羅斯以飛彈和無人機夜襲基輔，造成至少12人喪生、90人受傷。