白宮報告稱「新冠起源武漢實驗室」　中國氣炸：毫無根據

▲美國白宮18日啟用新網頁，將實驗室外洩視為新冠疫情的「真正源頭」。（圖／翻攝自白宮官網）



記者楊庭蒝／綜合報導

美國白宮近日更新COVID-19官方網頁，以「實驗室外洩：新冠病毒的真正起源」為題，指控新冠病毒（SARS-CoV-2）極可能源於中國武漢病毒研究所的實驗室外洩，取代原先的疫苗與檢測資訊。對此，中國強烈反駁，批評美方毫無科學依據、將公共衛生問題政治化，並反指病毒可能更早出現在美國，呼籲在美展開溯源調查。

白宮網站援引國會報告，質疑《SARS-CoV-2的近源起源》一文推廣的自然起源說缺乏數據支持，壓制實驗室外洩討論。報告提出：首先，病毒具自然界未見的生物特徵；其次，所有病例似源於單一人類感染事件，與自然疫情的多次跨物種傳播不符；第三，武漢作為中國頂尖SARS研究基地，曾在安全條件不足下進行功能增益研究；第四，武漢病毒研究所人員在2019年秋季出現類似新冠症狀，早於市場病例；最後，若為自然起源，證據應早已出現，但至今未見。

報告還批評美國資助的環境健康聯盟在武漢進行高風險研究，並指防疫措施（如口罩令與封鎖）缺乏科學依據，損害公眾信任。

中國國家衛生健康委員會發言人於4月23日回應，堅決反對美方指控，稱「實驗室外洩說」毫無根據，純屬栽贓抹黑，暴露美國將科學問題政治化的意圖。發言人強調，科學界對美方論調不屑一顧，並稱越來越多證據指向病毒可能更早出現在美國，建議溯源工作轉向美國。發言人敦促美方停止抹黑，認真回應國際社會質疑，認為美方試圖以疫情遏制中國的圖謀不會得逞。