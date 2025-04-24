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失智婦闖快車道！士林暖警憑「輪椅關鍵線索」找回家人

▲▼社子派出所警員陳子良、古沅鑫 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲北市士林分局社子派出所警員陳子良、古沅鑫伸手相救失智婦人平安返家。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市士林分局社子派出所警員陳子良、古沅鑫日前巡邏時，接獲通報指環河北路三段與中正路口有老婦疑似路倒。2人趕抵後，發現年邁婦人推著輪椅走在快車道上，神情疲憊，步履蹣跚，情況相當危險。2人立即將她扶上巡邏車休息，並遞水協助補充體力。經聯繫後順利找到家屬，協助婦人平安返家，成功化解一場街頭危機。

據了解，當時婦人無法正常溝通，也說不出自己的姓名與住處。陳員在觀察其輪椅時，發現上頭標示「新光醫院」字樣，隨即聯繫醫院協助確認身分。經院方查詢後，成功通知其家屬。家屬得知人已尋獲後，立即趕往派出所，見到母親安然無恙，激動不已，頻頻向員警道謝。

▲▼社子派出所警員陳子良、古沅鑫 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲失智老婦寒冬走失所幸社子派出所2名員警眼尖尋獲平安送返家。（圖／記者黃宥寧翻攝）

家屬表示，婦人患有失智症，當日由家人陪同至新光醫院就診，未料她趁隙自行離開，家人發現時已四處遍尋不著，正打算報警時便接到警方通知，直呼「真的好險，感謝警察幫大忙！」

士林分局呼籲，若家中有失智或智能障礙長輩，應定期拍照記錄其衣著與特徵，並為其配戴附有聯絡方式的飾品、識別證或防走失手鍊，一旦發生走失事件，才能爭取黃金協尋時間，避免遺憾。

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