載女友外出撞死晨運男肇逃！駕駛辯「不知撞到人」又說有服藥

▲台南市南區國民路發生致命車禍，一名陳姓男子清晨遭撞身亡，肇事陳姓駕駛逃逸被查獲送辦。（民眾提供，下同）

記者林東良／台南報導

台南市一名59歲陳姓男子，4月6日清晨4時55分許，被人發現倒臥在台南市南區國民路上，消防局119據報出動護車到場，將意識不清、後腦紅腫瘀血的陳男送成大醫院急救，惟傷重不治，市警六分局案發後循線查獲駕駛撞擊死者肇逃的54歲陳姓男子，全案依肇事逃逸與過失致死罪嫌移送台南地檢署偵辦。

據了解，撞死人肇逃的陳男，6日清晨4時多開車載女友外出，行經南區國民路彎道時，疑因精神不繼竟撞上正在晨跑的59歲陳姓男子，撞擊力道猛烈造成擋風玻璃碎裂，陳男肇事後竟駕車逃逸，留下傷者倒臥地上，市警六分局警方據報到案查處，警方調閱監視器鎖定車輛，6日下午即在安平區將54歲陳男與女友傳喚到案，並依肇事逃逸與過失致死罪嫌移送台南地檢署偵辦。

據了解，陳男原本辯稱不知有撞到人，但警方提示相關證據後，又改口因服藥導致精神恍惚，警方除驗尿送檢以進一步確認是否有藥物反應外，也依肇事逃逸及過失致死罪嫌移送台南地檢署偵辦。

警方指出，國民路該路段屬彎道設計，若駕駛注意力不足容易偏離車道，民眾行車應注意遵守交通安全規則，並注意前方路況，以維行車安全。