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馬斯克與美財長白宮大吵爆粗口　川普、義總理都聽到了

▲▼ 美國財政部長貝森特（Scott Bessent） 。（圖／達志影像／newscom）

▲美國財政部長貝森特在白宮與馬斯克發生激烈爭吵。（圖／達志影像／newscom）

記者詹雅婷／綜合報導

美國億萬富翁馬斯克與財政部長貝森特（Scott Bessent）外傳上周在白宮爆發激烈爭執，為了國稅局（IRS）人事任命大聲叫囂，就連總統川普也有聽到，一度爆粗口，甚至「胸口相抵」。目擊者形容，當時宛如「2名億萬富豪在白宮西翼上演WWE摔角賽」。

Axios、紐約郵報等報導，馬斯克與貝森特是在誰來領導國稅局一事存在分歧，多名目擊者透露，雖然兩人沒有在橢圓辦公室裡面動手，但川普有看到，後來還一路吵到走廊，激烈對峙，爭吵音量極大。

▲▼ 美國億萬富翁馬斯克 。（圖／路透）

▲兩人一路吵到走廊，激烈對峙，爭吵音量極大。。（圖／路透）

Axios指出，馬斯克與貝森特之間的嫌隙似乎早在川普準備重返白宮期間就埋下，馬斯克力挺盧特尼克（Howard Lutnick）出任財長，但川普最終選擇貝森特出任財長，任命盧特尼克領導商務部。不只如此，馬斯克與貝森特在財政部人事安排方面也發生衝突。

到了4月16日這天，川普任命馬斯克力挺的夏普利（Gary Shapley）擔任國稅局代理局長，但貝森特支持財政部副部長福克納（Michael Faulkender），所以遊說川普任命福克納，認為馬斯克在背後搞小動作。

在上周四的白宮會議上，馬斯克與貝森特爆發正面衝突，現場髒話滿天飛。貝森特批評馬斯克在政府效率部削減預算方面給出過多承諾，然後未能兌現，馬斯克反嗆貝森特經營過失敗的對沖基金；目擊者稱，貝森特一度大喊「去你X的」，馬斯克聽到之後說「大聲點」。

這場激烈爭吵非常火爆，現場一名助手不得不介入把兩人分開，且當天到訪白宮的義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）也有聽到。據信馬斯克與貝森特兩人均無意和解。

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