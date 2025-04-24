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2025年「太陰化忌」命理師：超凶　8時間點前後勿出國

命理師簡少年提醒，下半年出過最好避開滿月前後，更不要搭船。（圖／翻攝YT／命運好好玩 官方頻道）

▲命理師簡少年提醒，下半年出過最好避開滿月前後，更不要搭船。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

2025年才過了三分之一，層出不窮的天災人禍便嚇得人心惶惶。命理師簡少年日前分析2025年的整體運勢，指出因為今年正逢「太陰化忌」，災難不斷，還預測在下半年可能會有與水相關的災難發生。此外，他還提出今年總共會有2次血月，提醒局勢詭譎莫測，還警告出國旅遊最好避開幾個特定時段。

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命理師簡少年在運勢節目《命運好好玩》中指出，2024年適逢「太陽化忌」，容易發生空難問題。而2025年則是「太陰化忌」代表月亮與水的能量異常，容易引發海底活動、地殼變動。他還說明「太陰星」應驗的時間大多集中在下半年，尤其七月被視為「交界點」，屆時有可能因為陽磁暴與地殼活動引發災難。

簡少年進一步說明，今年將出現兩次血月，而月亮的引力會對潮汐與海底穩定性造成影響。若參照去年的太陽閃焰與地震時間點重疊，可見太空能量確實會牽動地震。今年預測的太陽能量高峰將落在7月，與下半年太陰應事時間點吻合，到時候出現地震與海嘯的風險也隨之提高。

他還特別提到，以上種種看起來與日本漫畫家龍樹諒提出的「地殼隆起」概念不謀而合。但他不認為會有「陸地相連、海水乾掉」這麼極端的狀態。

另外，簡少年又提到「五運六氣圖」，引用古人說法：「歲金不及炎火乃行。金不及。夏有光顯鬱蒸之令。則冬有嚴凝整肅之應。」

他表示2025年是乙巳年，而乙巳年是「歲金不及焱火乃行」，簡單來說今年的金氣薄弱，而金屬性對應人體則與肺、腸等臟器有關，所以要注意跟這方面的疾病。下一句「金不及。夏有光顯鬱蒸之令，則冬有嚴凝整肅之應」，則是說明夏天水太少、冬天水太多，所以上半年注意「火太旺」，會有火災、氣爆事件。下半年則要留心「水太盛」，水患、海嘯、海底地震的風險增加。

簡少年還提到，根據去年至今年的觀測，會發現滿月的前後兩天更容易出現地震、空難等事件。對此，他也特別列出今年滿月的時間，提醒大家如果要出國玩，記得避開這些時段，尤其記得不要搭船。若無法避免，則建議去拜跟水有關的神明，例如玄天上帝、媽祖或是太陰娘娘。

簡少年列出今年剩餘的滿月時間如下：

5月13日：花月

6月11日：草莓月

7月11日：雄鹿月亮

8月9日：鱘魚月

9月8日：玉米月、血月

10月7日：豐收月（超級月亮）

11月5日：狩獵月（超級月亮）

12月5日：冷月（超級月亮）

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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