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社會 社會焦點 保障人權

高雄飯糰店女房東又被爆料　前房客控3大惡行

記者葉國吏／綜合報導　

高雄飯糰店「樋口飯糰」因房東逼退引起關注，女房東過去行為又被前房客爆料，在社群網站上爆料。不過女房東23日被起底從事「金融貸款黃牛」，女房東也出面澄清。

▲▼ 被指是貸款黃牛，高雄飯糰店女房東今出面駁斥 。（圖／記者吳世龍攝）

▲被指是貸款黃牛，高雄飯糰店女房東出面駁斥。（圖／記者吳世龍攝）

一名女網友在Threads上發文，表示自己早上看到新聞報導美術館旁日式飯糰店被砸，原本以為是一起惡房東事件，仔細一看發現女房東竟是自己以前的房東，瞬間回想起不愉快的租屋經驗。

在 Threads 查看

這位女網友揭露了邵姓女房東的三大惡行。首先，女房東規定一大堆，但經常出爾反爾，還喜歡管一些奇怪的事情。其次，她會未經房客允許就擅自打開房門進入，讓人毫無隱私。最後，她也曾被要求漲租，當時租約還沒到期，女房東突然強硬要求漲租2000元，否則就要搬走，讓她感受非常糟糕。看到女房東上新聞被圍剿，女網友笑說真的覺得心裡一陣快活。

網友們在底下留言表示：「如果你說的是真的，那女房東就是說謊」、「原來是以前得逞過，想如法炮製啊」、「看來是南部版張淑晶」。高雄「樋口飯糰」爆發租約糾紛，被網友起底是「金融貸款黃牛」。對此邵女23日表示自己成立公司今年已31年，從來沒有民刑事糾紛，「這是我最驕傲的事」，更稱若自己真的是從事貸款收高利，「那我早就可以退休，不用每個月繳10幾萬貸款」。

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