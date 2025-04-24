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桃園龍岡米干節「懷舊之夜」4／26絢麗登場　金曲歌手齊聚重返復古經典年代

桃園龍岡米干節「懷舊之夜」4月26日絢麗登場（圖／桃園市政府觀光旅遊局提供）

圖、文／桃園市政府觀光旅遊局提供

2025桃園龍岡米干節19、20日以傳統的灑水祈福儀式拉開序幕，現場民眾也開心一同參與這場美食X文化的盛典，走進龍岡探訪深厚的故事、享受舌尖的美食饗宴!這週除了延續精彩活動內容外，更不能錯過4月26日(六)晚間18:00在龍岡大操場熱鬧登場的「懷舊之夜」演唱會，重現經典復古年代，活動邀請金曲歌后朱海君、孫淑媚、拿過3座廣播金鐘獎聲優邵大倫，以及人氣歌手方寧接力登台獻唱，帶來一首首耳熟能詳的經典懷舊金曲。

金曲歌后輪番獻唱 經典旋律重現
懷舊之夜一路從晚上6點陪伴民眾重溫老歌時光至9點，演出內容豐富，由「桃青之星」在地新秀率先暖場，接續方寧、朱海君、邵大倫、孫淑媚接力登場，演唱鳳飛飛組曲及多首膾炙人心的歌曲，用熟悉旋律喚醒觀眾心中最美的記憶，觀旅局邀請市民朋友穿上最時尚的復古裝扮，與親友一起穿越時空、重溫青春回憶，共享美好夜晚。

好康摸彩不間斷 iPad 、電視、家電連發好禮
中場特別安排精彩的抽獎活動，共計39項大獎，包括iPad第十代、除濕機、氣炸鍋、電子鍋、超商商品卡、饗食天堂平日下午餐券，甚至還有夏普32吋電視，摸彩券限量發放，先到先得，歡樂滿滿！

復古市集與童玩體驗 大小朋友同樂
除了動人演唱會外，現場也設有「童玩懷舊市集」，重現九宮格投擲、彈珠檯、套圈圈與套鴨鴨等兒時經典遊戲，讓大人重溫童年趣味，小孩也能一同度過歡樂時光。此外，凡現場穿著復古服飾或配件的民眾，即可至服務台兌換精美小禮物。

桃園市政府觀光旅遊局代理局長王麗娟表示，龍岡米干節邁入第15年，不僅展現桃園多元族群文化的融合，更透過音樂、飲食與文化活動，讓在地居民與來訪旅客都能感受到節慶的溫度與魅力。今年特別新增「懷舊之夜」，希望透過復古市集與經典歌曲，喚起大家對童年與青春的回憶，也讓年輕一代認識不一樣的龍岡風情。

【活動資訊一覽】
活動名稱：2025桃園龍岡米干節懷舊之夜
活動日期：4月26日(六)18:00-21:00，摸彩券17:00開始發放，發完為止。
活動內容：免費入場，邀請民眾穿著復古服飾或配件至活動現場，即可至服務台兌換精美小禮物。 

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