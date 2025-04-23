91歲婦家中熟睡遭性侵！現場留一小段DNA成破案關鍵

▲澳洲一名91歲婦人遭性侵，震驚全國人民。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

澳洲新南威爾斯州北部小鎮威瓦（Wee Waa）26年前發生一起震撼全國的性侵案件，一名91歲高齡婦人麗塔奈特（Rita Knight）在家中熟睡時，遭闖入住所的陌生男子性侵並毆打致面目全非，身心靈嚴重受創。而在DNA鑑定技術尚不普及的年代，警方首次透過DNA鑑定技術找出凶手，也為日後類似案件帶來革命性的破案方式。

根據《鏡報》報導，奈特1999年12月31日晚依循日常作息，在床前喝了一杯熱茶、閱讀後取下助聽器入睡。而她渾然不知的是，一名陌生男子正在窗外悄悄觀察她長達半小時，一直到她熄燈入睡。當夜深人靜、全城慶祝跨年時，該名男子切斷她家電源，打破門窗闖入屋內，直奔她的臥室，對她施以性暴力與拳腳攻擊，甚至以枕頭壓住她的臉，讓她一度以為自己會就此窒息而死。

隔天凌晨，鄰居在跨年喧鬧聲中仍聽見奈特微弱的求救聲，隨後立刻報警。當警方趕到現場，看到滿臉是血、遍體鱗傷的奈特時，無不震驚。此起殘酷案件很快震驚全鎮居民，也喚起全國媒體關注。但在毫無目擊者、線索有限的情況下，警方唯一掌握的關鍵，是案犯留在現場的一小段DNA。

此時，一名新調任的新州警察廳督察羅賓納帕（Robin Nappa）提出一項前所未見的破案策略，也就是對全鎮成年男性進行大規模DNA篩查，不過該項建議引發不小爭議，有居民甚至稱提出這種強制性措施的他是「白人納粹（White Nazi）」，質疑有侵犯隱私與歧視意圖。不過納帕堅信，這是唯一能找出真兇的方式。

儘管遭遇反彈聲浪，最終仍有近600名男性自願交出DNA樣本，並填寫簡要問卷協助調查。該項策略發揮關鍵作用，僅10天後，警方鎖定44歲農場工人、育有6名子女的史蒂芬詹姆斯博尼（Stephen James Boney）成為犯罪嫌疑人。博尼坦承，曾為奈特修剪草坪而與她有接觸，並當場認罪。

庭審期間，檢方宣奈特的受害聲明，她表示，「我當時真的以為自己會死。那個人把枕頭壓在我的臉上、脫掉我的褲子，那時我就昏了過去。」她也指出，事後無法再獨居，被迫賣掉住了一輩子的老家，從此每天睡覺都要鎖門，稍有風吹草動便驚恐萬分。

震驚的是，博尼早在1984年就曾性侵一名22歲女子，當時僅服刑3年便獲釋。如今再犯相同罪刑，讓他被判處加重性侵、非法闖入及暴力犯罪等罪名，但由於他是自首與供詞詳實，法官羅伯特貝利爾（Robert Bellear）認為「檢方幾乎沒有可供定罪的證據，若非自首恐無法破案」，因此裁定最低刑期僅8年，引發外界不滿。

不過，此起案件成為全國首次大規模DNA篩查破案的範例，也讓這項技術成為警方追捕惡犯的重要工具，不僅改變澳洲刑事偵查的方式，更寫下歷史。儘管兇手落網，對奈特及威瓦小鎮居民而言，心理創傷卻難以抹滅。

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