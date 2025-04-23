賴清德出席猶太大屠殺紀念活動　喊「和平無價，戰爭沒有贏家」

▲總統賴清德、民主基金會董事長韓國瑜出席猶太大屠殺紀念活動。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德出席「2025年國際猶太大屠殺紀念日活動」時表示，人權與和平，是台灣和友盟國家共享的價值，也是台灣與世界的重要連結。他強調，和平無價，戰爭沒有贏家，台灣會和民主夥伴國家，繼續深化合作，維護區域和世界的和平穩定，台灣也將持續做出更多貢獻，跟國際社會共同捍衛民主、自由和人權。

賴清德表示，他要感謝駐台北以色列經濟文化辦事處、德國在台協會、台灣民主基金會、以及外交部，今年再度共同舉辦這項極具意義的紀念活動，也要感謝在座大家的參與，一起悼念猶太人大屠殺罹難者，向生還者表示關懷，向保護受害者的英勇人士致敬，並對所有受此歷史悲劇影響的人們致意。

賴清德說，剛剛聆聽大屠殺倖存者Yehudit Biksz的孫女Orly Sela女士，分享他的祖母逃離納粹政權的經歷，令人動容。他特別感謝不遠千里而來，專程參加今天的活動。

賴清德表示，從1930年代到第二次世界大戰期間，納粹對猶太人進行社會排除，並在中期開始一系列有制度性、並有意識型態導向的種族滅絕。

賴清德說，這些政策與指令，在極權制度下，造成約600萬名猶太人不幸喪生，另有數百萬包括吉普賽人、身心障礙者、同性戀者、以及其他理念不同者，也遭到迫害，實屬人類歷史上最黑暗的紀錄。

賴清德指出，其中包含台灣在內的許多國家，都有訂定反屠殺的法令，每年也都會舉行紀念活動，除了悼念受害者、傳承歷史記憶，更重要的是，要強調反對仇恨和歧視的決心。

▲總統賴清德、民主基金會董事長韓國瑜出席猶太大屠殺紀念活動。（圖／記者林敬旻攝）



賴清德表示，在23年前，台南的車路墘教會，成立了「台灣Holocaust和平紀念館」，是全台灣第一座猶太人紀念館，也是亞洲第二座猶太人大屠殺紀念館；成立的使命就是呼籲人們：「忘記仇恨、彼此相愛；杜絕戰爭、崇尚和平」。館中許多物件都是來自猶太人，不僅串起台灣和以色列的連結，也讓台灣人民能夠了解猶太人的境遇，共同珍惜得來不易的和平。

賴清德分享，自己擔任台南市長的時候，曾經參與車路墘教會的展覽活動，也受到以色列政府的邀請，前往以色列參與全球市長會議，並且參觀了大屠殺紀念館。他說，一直記得當時內心的震撼，也更加關注這個議題；因為人權與和平，是台灣和友盟國家共享的價值，也是台灣與世界的重要連結。

賴清德強調，和平無價，戰爭沒有贏家，台灣會和民主夥伴國家，繼續深化合作，維護區域和世界的和平穩定。台灣也將持續做出更多貢獻，跟國際社會共同捍衛民主、自由和人權。

賴清德說，尤其今年是第二次世界大戰結束80周年，看到戰火仍然出現在世界各地，極權勢力正在捲土重來，對全球的民主、和平、繁榮發展，造成嚴重的影響。他表示，今天這個紀念活動，不僅是對過去的回顧，更是對未來的警示，提醒我們，仇恨、偏見、與極端主義對全體人類的威脅，而良知、正義、民主及人權，是抵禦暴行與專制的重要力量。

賴清德說，不只不遺忘歷史，更應該不分彼此、團結合作，共創美好幸福的未來，讓我們一起努力，確保下一代能夠生活在更加公正、和平的世界。

▲總統賴清德出席猶太大屠殺紀念活動。（圖／記者林敬旻攝）