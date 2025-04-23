父離婚答應養到成年「只給1年扶養費」　老了被兒放生

記者黃翊婷／綜合報導

南部一名男子控訴，父親阿興（化名）在他未滿2歲時與母親離婚，原本說好每個月給付1萬元扶養費直到他成年，也只付了1年多就停止，之後完全不聞不問，如今他長大了，決定向法院聲請免除對父親的扶養義務，日前獲得法官裁定准許。

▲阿興的兒子控訴，父親離婚之後，幾乎就沒有照顧或扶養過他。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

當事人在判決書中主張，父親阿興在他未滿2歲時，便與母親協議離婚，當時父母約定，應由父親每個月支付1萬元扶養費，直到他成年或大學畢業為止，但父親離婚之後幾乎沒有支付過扶養費，也鮮少來探視他，父子關係疏離，因此決定依法向法院聲請免除對父親的扶養義務。

經法院調查，阿興確實在離婚時與前妻約定過支付兒子扶養費的問題，但他如今沒有工作，名下也沒有財產，112年度申報所得僅1584元，屬於不能維持生活之人，的確有受扶養的必要。

但阿興的前妻證稱，離婚之後阿興僅付了大約1年多的扶養費，之後就沒有再付了，而且幾乎沒有回來探視過兒子。

法官認為，阿興身為父親，在當事人成年之前，未曾盡到任何扶養義務，顯然已經構成無正當理由未盡扶養義務，且情節重大，考量到父子倆長期感情疏離，若強令當事人負擔對父親的扶養義務，顯然有失公平，最終裁定准許當事人的請求，免除他對父親的扶養義務，全案仍可抗告。