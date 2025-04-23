美印第安納州參院通過決議　支持台灣總合外交國際參與

▲美台關係示意圖。（圖／路透社）

記者葉國吏／綜合報導

美國印第安納州參議院於21日無異議通過第69號決議案，肯定台灣推動總合、價值及同盟外交，並支持台灣參與國際組織。這項決議案重申了對台灣關係法、台美貿易談判及台灣與印州姊妹夥伴關係的堅定支持。

決議文指出，台灣與印州共享自由、民主、人權、法治等共同價值。美國是台灣的第二大貿易夥伴，而台灣則是美國的第八大貿易夥伴，台灣的貿易投資為美國創造了超過36萬個工作機會。2023年，台灣自美國進口近37億美元（約新台幣1205億元）的農產品，是美國第七大農產品市場。

1979年，印州成為台灣首個姐妹州，雙方在貿易、教育、文化及旅遊等方面保持密切交流。2022年，印州時任州長侯康安訪台，與台灣經濟部簽署經貿合作備忘錄，並見證多項合作協議的簽署。2023年，聯發科在印州設立研發中心，印州經發廳也計劃在台設立辦事處。

印州參議院強調支持台灣關係法，並鼓勵印州企業以「台灣」為稱呼。參議院也支持台美進行雙邊貿易談判，深化雙方的經貿夥伴關係。參議院理解台灣積極推動總合外交、價值外交及同盟外交，並支持台灣有意義參與涉及台灣民眾健康、安全及福祉的國際組織。

這項決議文由州參議院友台連線共同主席古德提出，在副州長貝克威斯主持下無異議通過。駐芝加哥辦事處長類延峰表示，台美及印第安納州理念相近，在經貿科技等方面互補互惠，是共同維護全球及區域安全穩定及繁榮的夥伴。繼印州眾議院月初通過友台決議案後，州參議院再度力挺台灣，預示台美中西部關係將更進一步。